Короман – о России: «Кому, как не сербам, которых Запад распинал на кресте, лучше других понимать суть происходящего»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Крыльев Советов» Огнен Короман высказался о санкциях против России.

«Сербия за вас молится. Кому, как не православным сербам, которых Запад распинал на кресте в конце 90-х как раз по тем же причинам, что и вас сегодня, лучше других понимать суть происходящего.

Тогда, в 1999-м, когда НАТО без санкций ООН бомбил сербские города, многие говорили, что уничтожение Сербии – это репетиция уничтожения России.

Тогда Россия не вступилась за Сербию, как должна была это сделать. Сегодня мы расхлебываем эту кашу», – написал Короман в инстаграме.