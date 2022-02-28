Короман – о России: «Кому, как не сербам, которых Запад распинал на кресте, лучше других понимать суть происходящего»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Крыльев Советов» Огнен Короман высказался о санкциях против России.
«Сербия за вас молится. Кому, как не православным сербам, которых Запад распинал на кресте в конце 90-х как раз по тем же причинам, что и вас сегодня, лучше других понимать суть происходящего.
Тогда, в 1999-м, когда НАТО без санкций ООН бомбил сербские города, многие говорили, что уничтожение Сербии – это репетиция уничтожения России.
Тогда Россия не вступилась за Сербию, как должна была это сделать. Сегодня мы расхлебываем эту кашу», – написал Короман в инстаграме.
- Короман играл в РПЛ с 2002-го по 2005-й и с 2011-го по 2013-й год.
Источник: инстаграм Огнена Коромана