Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Короман – о России: «Кому, как не сербам, которых Запад распинал на кресте, лучше других понимать суть происходящего»

    Бывший полузащитник «Динамо» и «Крыльев Советов» Огнен Короман высказался о санкциях против России из-за ситуации на Украине.

    «Сербия за вас молится. Кому, как не православным сербам, которых Запад распинал на кресте в конце 90-х как раз по тем же причинам, что и вас сегодня, лучше других понимать суть происходящего.

    Тогда, в 1999-м, когда НАТО без санкций ООН бомбил сербские города, многие говорили, что уничтожение Сербии – это репетиция уничтожения России.

    Тогда Россия не вступилась за Сербию, как должна была это сделать. Сегодня мы расхлебываем эту кашу», – написал Короман в инстаграме.

    • В четверг Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.
    • Короман играл в РПЛ с 2002-го по 2005-й и с 2011-го по 2013-й год.

    «Хаммарбю»: «Мы не хотим отпускать Сведберга и других игроков в Россию. Это невозможно»

    Агент Карраскаля: «Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он останется в Москве»

    «Зенит» продлил контракт с генеральным директором Медведевым на три года

    Источник: инстаграм Огнена Коромана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:21
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12475

      Fusballer 5 часов назад

      России тогда было не до внешних конфликтов. Своих внутренних хватало.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1347

      стоп кран > Fusballer 5 часов назад

      Не оправдывайся. Там сербы сами мутные дела мутили.Резали всех подряд.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2154

      CSKA471 > стоп кран 3 часа назад

      Кого они резали???Там албанские шайки всех резали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1131

      Karpathian 6 часов назад

      а с чего мы должны были вступаться за Сербию? И что они там расхлебывают?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7815

      FanatSerj > Karpathian 4 часа назад

      почитай хотя бы ту же википедию, страну бомбили снарядами содержащие радиоактивный уран, только за одну "гуманитарную-интервенцию" убили пол тыщи только детей, больше 10-ки тысячи раненых, тысячи убитых и пропавших без вести и это только мирное население. Бомбили даже химические заводы, что даже Гитлер во время второй мировой войны не делал, 17 лет страну разваливали и угнетали, устраивали войны между вчерашними соседями, причем как раз те же самые страны которые сейчас больше всех кричат нет войне и одновременно подкидывая оружия и деньги напрямую в войну, чтобы она не угасала и было больше жертв.
      Они даже просились к нам в союзное государство вместе к Белорусам, но тогда Ельцин только промычал.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11