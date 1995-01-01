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    FACR: «Сборная Чехии, очень вероятно, вслед за Польшей и Швецией откажется играть с Россией в стыках»

    Президент Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Петр Фоусек предупредил, что его сборная вряд ли будет играть с Россией в стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2022. Он считает проведение такой игры практически невозможным.

    «Я на связи с коллегами из Швеции и Польши. Ситуация беспрецедентна. Представить матч с Россией практически невозможно. Очень вероятно, мы пойдем по шведскому и польскому сценарию.

    Позиция ФИФА и УЕФА пока неизвестна», – сказано в заявлении Фоусека.

    • Швеция, Польша (включая президента) отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
    • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Колосков: «Нет оснований для изоляции российского футбола. Ситуация нормальная, рабочая»

    Журналист Венедиктов: «ЧМ-2022 для России будет закрыт»

    Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть

    Источник: FACR

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1796

      Олег1204 2 часа назад

      Пусть себе в по дальше засунут этот чм.

      Нашим ребятам пробеды и без потерь!
      Господи помилуй нас!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8902

      САДЫЧОК > Олег1204 2 часа назад

      Это , ты себе засунь язык ! Я , хочу , чтобы наша сборная играла на ЧМ !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2368

      Ruryu 2 часа назад

      На связи с Польшей и Швецией... ...ука,у вас свое мнение будет, когда-нибудь?!

      0
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      Рейтинг: +258

      russkiisergei 3 часа назад

      Значит Россия уже на ЧМ

      1
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      Рейтинг: +895

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 часа назад

      Пытались исключать СССР из ФИФА в 1973 году, за отказ играть со сборной Чили. В дальнейшем вряд ли у кого возник вопрос на подобные выходки. В 1973 году в ФИФА вступили бы все республики СССР. Это был бы самый лучший "ход конём".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1005

      SuperNils 3 часа назад

      Тоже разбомбить.

      0
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      Рейтинг: +14097

      Cleaner 4 часа назад

      У Чехии НЕТ шансов встретиться со сборной России. Шведы сильней.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31695

      oyabun 4 часа назад

      Переживем, как нибудь. Примем в нашу лигу наконец то крымские команды, расширим её и будем заниматься своим футболом.

      0
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      Рейтинг: +653

      БеZуМныЙ 4 часа назад

      Гейропе самой не стыдно, что как шлюхи легли под ВША?

      2
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      Рейтинг: +14097

      Cleaner > БеZуМныЙ 4 часа назад

      Гейрпа БОИТСЯ США. Если что скажут поперек штатов, США их разбомбит, как разбомбило Белград. Просто так, чтобы не вякали. Нужно всем миром сковырнуть этот нарыв в виде США. Планета вздохнет от облегчения.

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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 5 часов назад

      Плевать на поганую Европу. Выгонят из УЕФА есть Азия. Наша страна не только в Гейропе. Мы можем вступить ы АзиатскиюФедерацию . И будем играть без санных санций.

      7
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      Рейтинг: +302

      заткнитемнерот 5 часов назад

      Эти гадёныши думают, что мир вращается вокруг их жалкой Европы. И неважно, что Восток и Азия нас поддерживают.

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