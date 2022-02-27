FACR: «Сборная Чехии, очень вероятно, вслед за Польшей и Швецией откажется играть с Россией в стыках»

Президент Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Петр Фоусек предупредил, что его сборная вряд ли будет играть с Россией в стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2022. Он считает проведение такой игры практически невозможным.
«Я на связи с коллегами из Швеции и Польши. Ситуация беспрецедентна. Представить матч с Россией практически невозможно. Очень вероятно, мы пойдем по шведскому и польскому сценарию.
Позиция ФИФА и УЕФА пока неизвестна», – сказано в заявлении Фоусека.
- Швеция, Польша (включая президента) отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
Источник: FACR