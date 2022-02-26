Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Урал» вдевятером проиграл «Нижнему Новгороду»

26 февраля 2022, 15:58
6

В 19-м туре чемпионата России «Нижний Новгород» дома минимально победил «Урал» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче с пенальти забил Николай Калинский.

Команда из Екатеринбурга завершала встречу вдевятером из-за удалений Кирилла Колесниченко и Лео Гогличидзе.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Нижний Новгород – Урал – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Калинский, 78 (с пенальти).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев (Игбун, 74), Гоцук, Александров, Калинский, Ларсен, Ткачук, Эннин (Карасев, 90+1), Милсон.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви (Магомадов, 82), Егорычев (Железнов, 87), Мишкич (Подберезкин, 87), Августиняк, Гаджимурадов (Евсеев, 72).

Предупреждения: Александров, 66 – Колесниченко, 38; Егорычев, 45+1; Кузьмичев, 79; Мамин, 90; Помазун, 90+4.

Удаления: нет – Колесниченко, 56; Гогличидзе, 77.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги 1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Урал
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1645880543
Два матча - ПЯТЬ удалений !!! Агрессия передалась футболистам ???
Ответить
JTherry
1645881566
команды перегрелись на солнцепеке на сборах в Дубае и Турции, играют грубо "в кость", излишне агрессивно... не хотят покидать РПЛ...
Ответить
ySS
1645883383
Нормально так, 2 удаления, пенальти... Новгород - он нужный)
Ответить
portero
1645886892
Судья что тащил Нижний? Или всё по делу..
Ответить
житель СПб
1645892672
Хоть и грубая игра, но за Нижний рад! Поздравляю!
Ответить
Главные новости
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
3
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Все новости
Все новости
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
6
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
10
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
19
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
9
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
30
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
2
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+