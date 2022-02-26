РПЛ. «Урал» вдевятером проиграл «Нижнему Новгороду»

В 19-м туре чемпионата России «Нижний Новгород» дома минимально победил «Урал» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче с пенальти забил Николай Калинский.
Команда из Екатеринбурга завершала встречу вдевятером из-за удалений Кирилла Колесниченко и Лео Гогличидзе.
Россия. РПЛ. 19-й тур
Нижний Новгород – Урал – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Калинский, 78 (с пенальти).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев (Игбун, 74), Гоцук, Александров, Калинский, Ларсен, Ткачук, Эннин (Карасев, 90+1), Милсон.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви (Магомадов, 82), Егорычев (Железнов, 87), Мишкич (Подберезкин, 87), Августиняк, Гаджимурадов (Евсеев, 72).
Предупреждения: Александров, 66 – Колесниченко, 38; Егорычев, 45+1; Кузьмичев, 79; Мамин, 90; Помазун, 90+4.
Удаления: нет – Колесниченко, 56; Гогличидзе, 77.