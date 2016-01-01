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    РПЛ. «Урал» вдевятером проиграл «Нижнему Новгороду»

    В 19-м туре чемпионата России «Нижний Новгород» дома минимально победил «Урал» со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче с пенальти забил Николай Калинский.

    Команда из Екатеринбурга завершала встречу вдевятером из-за удалений Кирилла Колесниченко и Лео Гогличидзе.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Нижний Новгород – Урал – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Калинский, 78 (с пенальти).

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев (Игбун, 74), Гоцук, Александров, Калинский, Ларсен, Ткачук, Эннин (Карасев, 90+1), Милсон.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви (Магомадов, 82), Егорычев (Железнов, 87), Мишкич (Подберезкин, 87), Августиняк, Гаджимурадов (Евсеев, 72).

    Предупреждения: Александров, 66 – Колесниченко, 38; Егорычев, 45+1; Кузьмичев, 79; Мамин, 90; Помазун, 90+4.

    Удаления: нет – Колесниченко, 56; Гогличидзе, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»

    Стоцкий, Милсон, Августиняк и Бикфалви – в основе «Нижнего Новгорода» и «Урала»

    Кержаков заболел. Он не будет руководить «Нижним Новгородом» в матче с «Уралом»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 3 часа назад

      Хоть и грубая игра, но за Нижний рад! Поздравляю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59366

      portero 5 часов назад

      Судья что тащил Нижний? Или всё по делу..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4229

      ySS 6 часов назад

      Нормально так, 2 удаления, пенальти... Новгород - он нужный)

      1
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      Рейтинг: +317

      кaстрюлька 6 часов назад

      Опять подонок - Казарцев покуражился

      0
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      Рейтинг: +21286

      JTherry 7 часов назад

      команды перегрелись на солнцепеке на сборах в Дубае и Турции, играют грубо "в кость", излишне агрессивно... не хотят покидать РПЛ...

      1
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      Рейтинг: +30880

      VVM1964 7 часов назад

      Два матча - ПЯТЬ удалений !!! Агрессия передалась футболистам ???

      3
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб > VVM1964 3 часа назад

      Похоже... Нервы!

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