Язиджи: «У меня есть тренеры по сну и личностному развитию, психолог и консультант»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал о сотрудничестве с рядом специалистов.

– Везде пишут, что ты занят саморазвитием, постоянно совершенствуешь удары, себя...

– Что ж, с тех пор как я начал заниматься футболом, я хочу совершенствоваться во всех смыслах, не только в футболе. Книги по личностному развитию, которые я читал в молодости, также очень помогли мне.

Я всегда любил футбол, вырос в Трабзоне, который тоже влюблен в эту игру. Всегда мечтал стать футболистом. Вот почему я посвятил себя самосовершенствованию в этом смысле.

А потом, когда я повзрослел, стал более профессиональным, я сформировал свою команду. В ней много людей: мой консультант, психолог, тренер по сну, тренеры по личностному развитию...

Я работаю с ними. Теперь я доверяюсь профессионалам, я просто делаю свою работу, а они мне всячески помогают. Все потому, что я хочу быть лучшим в футболе.

Вы должны идти на жертвы, чтобы достичь чего-то, вы должны совершенствоваться во всех смыслах. Я нахожусь на этом пути.

– Можешь рассказать, в чем заключается работа с тренером по сну?

– Я работаю с Ником, одним из самых известных тренеров по сну в мире. В прошлом году у нас была встреча, ее организовал мой консультант.

Я расскажу вам: когда мы сели с моим консультантом, мы пригласили на встречу еще пару парней и решили найти тренера по сну. И вот мы нашли Ника. Он также работал с самыми известными командами мира.

Мы проделали с ним отличную работу. Сон очень важен в футболе, питание тоже. Очень важно, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь.

Еще – в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы все это распланировали.