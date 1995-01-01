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    Язиджи: «У меня есть тренеры по сну и личностному развитию, психолог и консультант»

    Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал о сотрудничестве с рядом специалистов.

    – Везде пишут, что ты занят саморазвитием, постоянно совершенствуешь удары, себя...

    – Что ж, с тех пор как я начал заниматься футболом, я хочу совершенствоваться во всех смыслах, не только в футболе. Книги по личностному развитию, которые я читал в молодости, также очень помогли мне.

    Я всегда любил футбол, вырос в Трабзоне, который тоже влюблен в эту игру. Всегда мечтал стать футболистом. Вот почему я посвятил себя самосовершенствованию в этом смысле.

    А потом, когда я повзрослел, стал более профессиональным, я сформировал свою команду. В ней много людей: мой консультант, психолог, тренер по сну, тренеры по личностному развитию...

    Я работаю с ними. Теперь я доверяюсь профессионалам, я просто делаю свою работу, а они мне всячески помогают. Все потому, что я хочу быть лучшим в футболе.

    Вы должны идти на жертвы, чтобы достичь чего-то, вы должны совершенствоваться во всех смыслах. Я нахожусь на этом пути.

    – Можешь рассказать, в чем заключается работа с тренером по сну?

    – Я работаю с Ником, одним из самых известных тренеров по сну в мире. В прошлом году у нас была встреча, ее организовал мой консультант.

    Я расскажу вам: когда мы сели с моим консультантом, мы пригласили на встречу еще пару парней и решили найти тренера по сну. И вот мы нашли Ника. Он также работал с самыми известными командами мира.

    Мы проделали с ним отличную работу. Сон очень важен в футболе, питание тоже. Очень важно, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь.

    Еще – в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы все это распланировали.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1156

      moskowcity-petrv 11 часов назад

      Когда нет мозгов.У тебя есть разводилы на деньги

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