Тихонов: «Шансы «Спартака» против «Лейпцига» 50 на 50»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».

Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.

Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

«Отличный жребий для «Спартака». Думаю, и сам Тедеско рад, и болельщики будут рады увидеть его. Понятно, что матч будет на нейтральном поле без зрителей, и это очень плохо, но мы должны принять данную ситуацию.

Всегда, когда тренеры или футболисты играют против бывших команд или против друг друга, есть интрига. В этом плане здесь будет позитивная интрига – болельщики любят Тедеско, он занял с командой второе место в РПЛ, провел отличный сезон. Футболисты тоже будут рады встретиться с ним.

Конечно, немцу будет проще готовиться к «Спартаку». Он знает сильные и слабые стороны футболистов «красно-белых», знает, что и от кого ждать, а схема, которую исповедуют Тедеско и нынешний тренер москвичей Паоло Ваноли идентична.

Но на поле всe решают индивидуальные действия игроков. Мы все верим в «Спартак», но сейчас главный матч – это дерби с ЦСКА 26 февраля. Если сезон возобновится победой, то и дальше команде будет проще.

«Лейпциг» – не «Барселона», не «Бавария», не «Реал». «Спартак» дважды обыграл «Наполи», которую точно нельзя назвать плохой командой.

Так что шансы «Спартака» 50 на 50. Единственное, что плохо, «Спартак» сыграет без своих болельщиков. Не будет иметь поддержки», – сказал Тихонов.