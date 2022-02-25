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    Тихонов: «Шансы «Спартака» против «Лейпцига» 50 на 50»

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

    • Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».
    • Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.
    • Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

    «Отличный жребий для «Спартака». Думаю, и сам Тедеско рад, и болельщики будут рады увидеть его. Понятно, что матч будет на нейтральном поле без зрителей, и это очень плохо, но мы должны принять данную ситуацию.

    Всегда, когда тренеры или футболисты играют против бывших команд или против друг друга, есть интрига. В этом плане здесь будет позитивная интрига – болельщики любят Тедеско, он занял с командой второе место в РПЛ, провел отличный сезон. Футболисты тоже будут рады встретиться с ним.

    Конечно, немцу будет проще готовиться к «Спартаку». Он знает сильные и слабые стороны футболистов «красно-белых», знает, что и от кого ждать, а схема, которую исповедуют Тедеско и нынешний тренер москвичей Паоло Ваноли идентична.

    Но на поле всe решают индивидуальные действия игроков. Мы все верим в «Спартак», но сейчас главный матч – это дерби с ЦСКА 26 февраля. Если сезон возобновится победой, то и дальше команде будет проще.

    «Лейпциг» – не «Барселона», не «Бавария», не «Реал». «Спартак» дважды обыграл «Наполи», которую точно нельзя назвать плохой командой.

    Так что шансы «Спартака» 50 на 50. Единственное, что плохо, «Спартак» сыграет без своих болельщиков. Не будет иметь поддержки», – сказал Тихонов.

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    Романцев присоединился к бойкоту Fan ID

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.02.2022 16:56
    Комментарии12
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      Рейтинг: +20

      DoctorWatson 6 часов назад

      АхАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХА хватит пить тихоня, или хотябы закусывай

      0
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      Рейтинг: +701

      Алекс636363 7 часов назад

      это он серьезно или спьяну?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11377

      playsh 8 часов назад

      Нейтральное поле где,когда и кем будет определено? В Лондоне,Париже,Риме?
      Или всё же в России,но не в Москве?Кто знает.

      0
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      Рейтинг: +128

      ParadoO > playsh 8 часов назад

      В Париже будут играть

      0
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      Рейтинг: +11377

      playsh > ParadoO 7 часов назад

      У вас это достоверная инфа,сами читали?

      0
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      Рейтинг: +12984

      NewLife 9 часов назад

      То ли встречу на улице динозавра, то ли нет ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1727

      Dr.Metal 9 часов назад

      Шансы Спартака против Лейпцига 0-100. Уж простите за прямоту

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      Рейтинг: +12984

      NewLife > Dr.Metal 9 часов назад

      Мне всегда были смешны эти прогнозы с процентами. Другое дело, если бы Dr. Metal отвечал за базар в соответствии с результатом игры и сказал: я поставил миллион руб. на Лейпциг.

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      Рейтинг: +11377

      playsh > NewLife 8 часов назад

      Пока игра не закончилась,шансы всегда равны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12406

      Fusballer 10 часов назад

      Какие шансы? Пока даже не понятно, как Спартак будет играть. Официальных матчей не было, плюс пара новичков. 30 на 70 в лучшем случае.

      0
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      Рейтинг: +6787

      R_a_i_n 10 часов назад

      Ну какие 50 на 50?? Я бы сказал 20 на 80 и не в нашу пользу, с учетом отсутствия домашнего матча.

      1
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      Рейтинг: +9451

      "supermax" 10 часов назад

      достаточно оптимистичный прогноз

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