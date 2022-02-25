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Тихонов: «Шансы «Спартака» против «Лейпцига» 50 на 50»

25 февраля 2022, 16:56
13

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

  • Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».
  • Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.
  • Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

«Отличный жребий для «Спартака». Думаю, и сам Тедеско рад, и болельщики будут рады увидеть его. Понятно, что матч будет на нейтральном поле без зрителей, и это очень плохо, но мы должны принять данную ситуацию.

Всегда, когда тренеры или футболисты играют против бывших команд или против друг друга, есть интрига. В этом плане здесь будет позитивная интрига – болельщики любят Тедеско, он занял с командой второе место в РПЛ, провел отличный сезон. Футболисты тоже будут рады встретиться с ним.

Конечно, немцу будет проще готовиться к «Спартаку». Он знает сильные и слабые стороны футболистов «красно-белых», знает, что и от кого ждать, а схема, которую исповедуют Тедеско и нынешний тренер москвичей Паоло Ваноли идентична.

Но на поле всe решают индивидуальные действия игроков. Мы все верим в «Спартак», но сейчас главный матч – это дерби с ЦСКА 26 февраля. Если сезон возобновится победой, то и дальше команде будет проще.

«Лейпциг» – не «Барселона», не «Бавария», не «Реал». «Спартак» дважды обыграл «Наполи», которую точно нельзя назвать плохой командой.

Так что шансы «Спартака» 50 на 50. Единственное, что плохо, «Спартак» сыграет без своих болельщиков. Не будет иметь поддержки», – сказал Тихонов.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Спартак РБ Лейпциг Тихонов Андрей
Комментарии (13)
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"supermax"
1645797850
достаточно оптимистичный прогноз
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R_a_i_n
1645798969
Ну какие 50 на 50?? Я бы сказал 20 на 80 и не в нашу пользу, с учетом отсутствия домашнего матча.
Ответить
Fusballer
1645799076
Какие шансы? Пока даже не понятно, как Спартак будет играть. Официальных матчей не было, плюс пара новичков. 30 на 70 в лучшем случае.
Ответить
Dr.Metal
1645802306
Шансы Спартака против Лейпцига 0-100. Уж простите за прямоту
Ответить
NewLife
1645802341
То ли встречу на улице динозавра, то ли нет ))
Ответить
Plyash
1645805510
Нейтральное поле где,когда и кем будет определено? В Лондоне,Париже,Риме? Или всё же в России,но не в Москве?Кто знает.
Ответить
Алекс636363
1645809649
это он серьезно или спьяну?
Ответить
DoctorWatson
1645812977
АхАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХА хватит пить тихоня, или хотябы закусывай
Ответить
Hektor 84
1646244992
Андрюша закуси! Шансы в пользу Лейпцига где то 70 на 30.
Ответить
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