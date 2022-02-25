Джикия – о противостоянии с Тедеско в 1/8 финала ЛЕ: «Болельщики любят такие истории»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».

Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.

Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

«Лейпциг» – сильная команда, которая показывает сейчас отличный футбол. В ее составе собраны очень качественные игроки; могу отметить хорошую линию атаки.

Безусловно, будет интересное противостояние, тем более что соперника возглавляет Доменико Тедеско, а болельщики любят такие истории!

Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию», – сказал Джикия.