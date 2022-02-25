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    Джикия – о противостоянии с Тедеско в 1/8 финала ЛЕ: «Болельщики любят такие истории»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

    • Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».
    • Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.
    • Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

    «Лейпциг» – сильная команда, которая показывает сейчас отличный футбол. В ее составе собраны очень качественные игроки; могу отметить хорошую линию атаки.

    Безусловно, будет интересное противостояние, тем более что соперника возглавляет Доменико Тедеско, а болельщики любят такие истории!

    Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию», – сказал Джикия.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    25.02.2022 16:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +94410

      zigbert 6 часов назад

      Конечно же Тедеско для Спартака не посторонний человек.

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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 10 часов назад

      Болельщики любят ПОБЕДНЫЕ истории.

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