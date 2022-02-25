Семшов: «Зенит» с такой игрой мог быть претендентом на победу в Лиге Европы»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением об исходе противостояния петербуржцев и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

«Я думаю, что в целом по игре, по движению, по всем футбольным делам «Зенит» выглядел лучше. Команда выглядела целостно, не было таких провалов в игре, как было в первые 20 минут первого матча.

Поэтому и те подходы, которые были у «Зенита», могли вылиться в забитый мяч, так что команда в этой игре все-таки сделала работу над ошибками после первого матча, достаточно неплохо выглядела. К сожалению, не забили, такое бывает.

Если бы «Зенит» забил и прошел дальше, то мог быть претендентом на победу в Лиге Европы с такой игрой. Мы не забываем, что помимо игр есть тренировочный процесс, есть работа над ошибками.

Понятно, что для таких футболистов, которые есть в «Зените», достаточно одного матча или нескольких минут, чтобы вкатиться в сезон. Думаю, что это основополагающим было.

«Зенит» в первом матче оказался не готов к официальной игре, здесь мы увидели скорости от команды», – сказал Семшов.