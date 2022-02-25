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    Семшов: «Зенит» с такой игрой мог быть претендентом на победу в Лиге Европы»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением об исходе противостояния петербуржцев и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

    «Я думаю, что в целом по игре, по движению, по всем футбольным делам «Зенит» выглядел лучше. Команда выглядела целостно, не было таких провалов в игре, как было в первые 20 минут первого матча.

    Поэтому и те подходы, которые были у «Зенита», могли вылиться в забитый мяч, так что команда в этой игре все-таки сделала работу над ошибками после первого матча, достаточно неплохо выглядела. К сожалению, не забили, такое бывает.

    Если бы «Зенит» забил и прошел дальше, то мог быть претендентом на победу в Лиге Европы с такой игрой. Мы не забываем, что помимо игр есть тренировочный процесс, есть работа над ошибками.

    Понятно, что для таких футболистов, которые есть в «Зените», достаточно одного матча или нескольких минут, чтобы вкатиться в сезон. Думаю, что это основополагающим было.

    «Зенит» в первом матче оказался не готов к официальной игре, здесь мы увидели скорости от команды», – сказал Семшов.

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    Источник: ТАСС

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    25.02.2022 13:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +701

      Алекс636363 7 часов назад

      так в первом матче надо было играть с самого начала, а не ворон ловить

      1
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      Рейтинг: +1422

      22 raza chemp 10 часов назад

      Семшов ау, зенит с такой игрой уже вылетел из нее))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14071

      Cleaner 10 часов назад

      Семшов, НЕТ! С такой игрой Зенит находится именно там, где и должен находиться.

      1
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      Рейтинг: +11245

      Вомбат 12 часов назад

      Если бы да кабы. Подождем осени. Надеюсь, что к тому времени война закончится и наши клубы не исключат из УЕФА. Пусть тогда Зенит себя покажет в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +4853

      polt 12 часов назад

      Очухайся, Семшов.

      2
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      Рейтинг: +348

      pele1981 13 часов назад

      Игорёк! Чтобы с такой игрой побеждать в ЛЕ нужно было, для начала, с такой игрой обыграть Бетис! А этого не случилось! Так что с такой игрой Зенит теперь будет обыгрывать только в ЧР))

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