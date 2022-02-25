Колосков: «Наши клубы не исключат из еврокубков, это невозможно. Они не имеют отношения к политике государства»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном исключении российских клубов из еврокубков.

«Исключение наших клубов из еврокубков? Нет, это абсолютно невозможно. Наши клубы никакого отношения к политике государства не имеют.

У нас уже была прецедентная практика в 2014 году, когда американские сенаторы обратились в ФИФА и УЕФА чтобы исключить РФС из международных организаций. Напомню, ничего не вышло, потому что по уставу политика не имеет отношения к спорту. Здесь тоже самое.

По переносу финалу ЛЧ мой прогноз такой. Если Чеферин будет основываться в свое решение на устав ФИФА и УЕФА, то никаких переносов не будет. РФС в состоянии обеспечить полную безопасность на стадионах.

Но если он будет руководствоваться политическими мотивами и давлением со стороны ЕС, то он не выстоит и примет решение о переносе», – сказал Колосков.

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