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    Колосков: «Наши клубы не исключат из еврокубков, это невозможно. Они не имеют отношения к политике государства»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном исключении российских клубов из еврокубков из-за ситуации на Украине.

    «Исключение наших клубов из еврокубков? Нет, это абсолютно невозможно. Наши клубы никакого отношения к политике государства не имеют.

    У нас уже была прецедентная практика в 2014 году, когда американские сенаторы обратились в ФИФА и УЕФА чтобы исключить РФС из международных организаций. Напомню, ничего не вышло, потому что по уставу политика не имеет отношения к спорту. Здесь тоже самое.

    По переносу финалу ЛЧ мой прогноз такой. Если Чеферин будет основываться в свое решение на устав ФИФА и УЕФА, то никаких переносов не будет. РФС в состоянии обеспечить полную безопасность на стадионах.

    Но если он будет руководствоваться политическими мотивами и давлением со стороны ЕС, то он не выстоит и примет решение о переносе», — сказал Колосков.

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    «Зенит» и «Спартак» могут исключить из еврокубков из-за ситуации в Украине (ESPN)

    УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)

    Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

    Источник: sport24

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    25.02.2022 12:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1233

      Vitaga 3 часа назад

      еще один маразматик вылез... ваше время давно ушло. авторитет какой был остался во временах СССР.

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      Рейтинг: +2597

      nemolod 5 часов назад

      Исключать не будут,но сделают так,что клубы не смогут проводить свои домашние матчи и этот процесс уже запущен (начали со Спартака) !

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      Рейтинг: +10517

      alex1951 11 часов назад

      Обнаглел,Колос,вконец......
      Ты чё ,Царя Путю от деляешь от футьбола? Ась,проказник?
      Хошь сказать,шо мухи отдельно,котлеты отдельно?
      Смотри,змееныш ,на Соловки перекочуешь!

      0
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      Рейтинг: +9716

      Alekxei Z. 12 часов назад

      Эх чудо. Если бы жёстко отреагировали в 14-ом , то глядишь и агрессии нынешней избежали.

      0
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      Рейтинг: +5474

      Давид59 13 часов назад

      Запросто могут исключить. Английские клубы уже "отдыхали" от еврокубков. Тогда "всего лишь" фанаты похулиганили. Колоскову всё это известно.

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      Рейтинг: +1386

      Тазит 14 часов назад


      У нас уже была прецедентная практика в 2014 году, когда американские сенаторы обратились в ФИФА и УЕФА чтобы исключить РФС из международных организаций. Напомню, ничего не вышло, потому что по уставу политика не имеет отношения к спорту...
      Если Чеферин будет основываться в свое решение на устав ФИФА и УЕФА, то никаких переносов не будет...
      УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)
      Вывод?

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      Рейтинг: +407

      чаппай 14 часов назад

      Почему эти ... не понимают, во что теперь превратится наша жизнь???? Россию исключат из всех международных турниров и соревнований, в том числе клубных, личных и тд. Это самое безобидное, что нас ждёт.

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      Рейтинг: +452

      v.v.navashinsky > чаппай 13 часов назад

      Уважаемый.Вы чуточку не правы.Никто наших спортсменов исключать из соревнований не будет.Просто,какое то время в России не буду проводить международные соревнования(которые планировались,перенесут в другие страны),а в игровых видах спорта-матчи перенесут на нейтральные поля.Это все временно,и мы это переживем.А жизни людей,поверьте мне,это намного важнее,чем какой то там финал ЛЧ.

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