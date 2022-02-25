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  • Колосков: «Наши клубы не исключат из еврокубков, это невозможно. Они не имеют отношения к политике государства»

Колосков: «Наши клубы не исключат из еврокубков, это невозможно. Они не имеют отношения к политике государства»

25 февраля 2022, 12:38
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном исключении российских клубов из еврокубков.

«Исключение наших клубов из еврокубков? Нет, это абсолютно невозможно. Наши клубы никакого отношения к политике государства не имеют.

У нас уже была прецедентная практика в 2014 году, когда американские сенаторы обратились в ФИФА и УЕФА чтобы исключить РФС из международных организаций. Напомню, ничего не вышло, потому что по уставу политика не имеет отношения к спорту. Здесь тоже самое.

По переносу финалу ЛЧ мой прогноз такой. Если Чеферин будет основываться в свое решение на устав ФИФА и УЕФА, то никаких переносов не будет. РФС в состоянии обеспечить полную безопасность на стадионах.

Но если он будет руководствоваться политическими мотивами и давлением со стороны ЕС, то он не выстоит и примет решение о переносе», – сказал Колосков.

«Зенит» и «Спартак» могут исключить из еврокубков из-за ситуации в Украине (ESPN)

УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)

Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

Источник: sport24
Россия. Премьер-лига Европа
Комментарии (5)
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Тазит
1645783391
У нас уже была прецедентная практика в 2014 году, когда американские сенаторы обратились в ФИФА и УЕФА чтобы исключить РФС из международных организаций. Напомню, ничего не вышло, потому что по уставу политика не имеет отношения к спорту... Если Чеферин будет основываться в свое решение на устав ФИФА и УЕФА, то никаких переносов не будет... УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press) Вывод?
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Давид59
1645787472
Запросто могут исключить. Английские клубы уже "отдыхали" от еврокубков. Тогда "всего лишь" фанаты похулиганили. Колоскову всё это известно.
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alex1951
1645794531
Обнаглел,Колос,вконец...... Ты чё ,Царя Путю от деляешь от футьбола? Ась,проказник? Хошь сказать,шо мухи отдельно,котлеты отдельно? Смотри,змееныш ,на Соловки перекочуешь!
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nemolod
1645815715
Исключать не будут,но сделают так,что клубы не смогут проводить свои домашние матчи и этот процесс уже запущен (начали со Спартака) !
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Vitaga
1645825281
еще один маразматик вылез... ваше время давно ушло. авторитет какой был остался во временах СССР.
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