Одоевский – о дебюте в Лиге Европы: «Пойдет. Приятно, что отыграл на ноль с «Бетисом»

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский оценил свой дебют за клуб из Петербурга в Лиге Европы в матче против «Бетиса» (0:0).

«Как оцениваю игру? Это, наверное, буду делать не я. Приятно, что отыграл на ноль. Испытал все эмоции, всю гамму.

Узнал, что сыграю за два дня до матча. Никакой специальной подготовки не было, готовился в штатном режиме. Конечно, соперника изучали. Изучали группу атаки соперника.

У них очень сильные игроки: это Фекир, Каналес, Иглесиас. Смотрели по видео, как они передвигаются, как открываются, кто лучше с мячом, кто лучше бьет. Меня поддержали перед игрой и после. Доволен ли своей игрой сегодняшней? Пойдет», – сказал Одоевский.