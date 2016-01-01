Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

Чистяков два раза чуть не привез нам гол. После слов Генича, что он самый умственный игрок Валерки Карпина. Вообще нужно поблагодарить Кержакова за прекрасную голевую передачу. Кузяева за лучшее решение прибить с острого угла, а не отдать пас на дальнюю штангу. И горячо любимого моего игрока в Зените это Ерохина. Спасибо этой цапле, которая бегает под себя и набирая крейсерскую скорость аж в 5 км/ч. При своем росте не умеющем играть на втором этаже. Ни когда не борется и не смотрит куда ставит свои корявые ступни. Просто пересмотрев этот момент видно как Ерохина немного толкают в плечо так он вжался в близ ближайшего игрока. Оборачиваясь в недоумении: "А что тут было". Три замечательных борца решили исход противостояния. Браво!!!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход противостояния с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.
- В первом матче в Санкт-Петербурге испанцы победили со счетом 3:2.
- Ответная игра в Севилье завершилась ничьей 0:0.
«Это игра, это футбол. Сегодня, думаю, ребята отдали все силы ради победы. Старались, играли активно и агрессивно.
Но, к сожалению, для того, чтобы побеждать, надо забивать и те моменты, которые у нас были, незасчитанный гол...
Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может, но значит, на сегодня «Бетис» сильнее, они идут дальше.
«Зенит» – домашняя команда по статистике? Нет, «Бетис» – сильный соперник, победить их на выезде не так и просто.
Повторюсь, на сегодняшний момент они сильнее. Старались, считаю, что сделали всe, что могли в матче», – сказал Семак.
Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте
Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках
Первый тайм матча «Бетис» – «Зенит» завершился нулевой ничьей