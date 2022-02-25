Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход противостояния с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

В первом матче в Санкт-Петербурге испанцы победили со счетом 3:2.

Ответная игра в Севилье завершилась ничьей 0:0.

«Это игра, это футбол. Сегодня, думаю, ребята отдали все силы ради победы. Старались, играли активно и агрессивно.

Но, к сожалению, для того, чтобы побеждать, надо забивать и те моменты, которые у нас были, незасчитанный гол...

Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может, но значит, на сегодня «Бетис» сильнее, они идут дальше.

«Зенит» – домашняя команда по статистике? Нет, «Бетис» – сильный соперник, победить их на выезде не так и просто.

Повторюсь, на сегодняшний момент они сильнее. Старались, считаю, что сделали всe, что могли в матче», – сказал Семак.