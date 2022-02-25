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  • Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

25 февраля 2022, 01:38
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход противостояния с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

  • В первом матче в Санкт-Петербурге испанцы победили со счетом 3:2.
  • Ответная игра в Севилье завершилась ничьей 0:0.

«Это игра, это футбол. Сегодня, думаю, ребята отдали все силы ради победы. Старались, играли активно и агрессивно.

Но, к сожалению, для того, чтобы побеждать, надо забивать и те моменты, которые у нас были, незасчитанный гол...

Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может, но значит, на сегодня «Бетис» сильнее, они идут дальше.

«Зенит» – домашняя команда по статистике? Нет, «Бетис» – сильный соперник, победить их на выезде не так и просто.

Повторюсь, на сегодняшний момент они сильнее. Старались, считаю, что сделали всe, что могли в матче», – сказал Семак.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Бетис Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Lilipyt
1645744656
Чистяков два раза чуть не привез нам гол. После слов Генича, что он самый умственный игрок Валерки Карпина. Вообще нужно поблагодарить Кержакова за прекрасную голевую передачу. Кузяева за лучшее решение прибить с острого угла, а не отдать пас на дальнюю штангу. И горячо любимого моего игрока в Зените это Ерохина. Спасибо этой цапле, которая бегает под себя и набирая крейсерскую скорость аж в 5 км/ч. При своем росте не умеющем играть на втором этаже. Ни когда не борется и не смотрит куда ставит свои корявые ступни. Просто пересмотрев этот момент видно как Ерохина немного толкают в плечо так он вжался в близ ближайшего игрока. Оборачиваясь в недоумении: "А что тут было". Три замечательных борца решили исход противостояния. Браво!!!
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Milaninho
1645756326
Какая же Семак тряпка. Хоть бы раз его злым увидеть. Ну значит Бетис сильнее. Тьфу физрук
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1645765349
Вопросы не к команде, а к тренеру. Купить звание чемпиона в РПЛ не проблема, а в Европе продолжать позориться.
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neveldomha
1645766203
К сожалению, счет не по игре.
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SMITHI
1645767723
Вопрос к травоядному Сымаку, почему три года подряд, с командой, к которой нет вопросов, ты серишь в еврокубках далеко не с топовыми командами. Твой удел Уфа! Физрук!
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АЛЕКС 58
1645768980
Больше вопросов к Семаку,чем к команде.
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