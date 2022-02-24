Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Газизов не будет оспаривать решение РФС о словах Федуна

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на решение комитета по этике РФС, который не выявил нарушений в словах владельца «Спартака» Леонида Федуна в его адрес.

    «Не знал, какое решение примет комитет по этике. Просто знаю, что там было – юрист «Спартака» говорил о том, что слова о «выборе быстрого заработка», на которые я обратил внимание, были сказаны не в мой адрес, а в адрес футболистов [Александра] Кокорина и [Остона] Урунова.

    Никаких дальнейших действий не будет, если комитет по этике не видит оскорблений и урона репутации.

    Буду ли я продолжать спор по этому вопросу? Давайте, я посмотрю [на чем основано решение]. Я уважаю то, что делают футбольные власти, и не хотел бы все это раскачивать.

    Если подтверждается заявление о том, что слова не в мой адрес, тогда принимается. Почему нет?» – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

    Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах Федуна в адрес Газизова

    Газизов: «Уфа» решает вопрос скорейшего возвращения в Россию»

    Газизов: «Я шел в «Спартак» за титулом. Значит, сделаю это с «Уфой»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 20:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1576

      моэм 6 часов назад

      Если учесть , что состав комитета кормится с руки Федуна , то решение просто вопиющее в смысле "справедливости" ...этот комитет просто сборище обычных засранцев.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru