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Газизов не будет оспаривать решение РФС о словах Федуна

24 февраля 2022, 20:33
2

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на решение комитета по этике РФС, который не выявил нарушений в словах владельца «Спартака» Леонида Федуна в его адрес.

«Не знал, какое решение примет комитет по этике. Просто знаю, что там было – юрист «Спартака» говорил о том, что слова о «выборе быстрого заработка», на которые я обратил внимание, были сказаны не в мой адрес, а в адрес футболистов [Александра] Кокорина и [Остона] Урунова.

Никаких дальнейших действий не будет, если комитет по этике не видит оскорблений и урона репутации.

Буду ли я продолжать спор по этому вопросу? Давайте, я посмотрю [на чем основано решение]. Я уважаю то, что делают футбольные власти, и не хотел бы все это раскачивать.

Если подтверждается заявление о том, что слова не в мой адрес, тогда принимается. Почему нет?» – сказал Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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моэм
1645726632
Если учесть , что состав комитета кормится с руки Федуна , то решение просто вопиющее в смысле "справедливости" ...этот комитет просто сборище обычных засранцев.
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Vitaga
1645772814
газизов напоминает вадим юрьевича - спорт.дира из Молодежки - -профессионала но жуткого афериста и прохиндея
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