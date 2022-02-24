Газизов не будет оспаривать решение РФС о словах Федуна

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на решение комитета по этике РФС, который не выявил нарушений в словах владельца «Спартака» Леонида Федуна в его адрес.

«Не знал, какое решение примет комитет по этике. Просто знаю, что там было – юрист «Спартака» говорил о том, что слова о «выборе быстрого заработка», на которые я обратил внимание, были сказаны не в мой адрес, а в адрес футболистов [Александра] Кокорина и [Остона] Урунова.

Никаких дальнейших действий не будет, если комитет по этике не видит оскорблений и урона репутации.

Буду ли я продолжать спор по этому вопросу? Давайте, я посмотрю [на чем основано решение]. Я уважаю то, что делают футбольные власти, и не хотел бы все это раскачивать.

Если подтверждается заявление о том, что слова не в мой адрес, тогда принимается. Почему нет?» – сказал Газизов.