Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что поддержал бы подписание форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

– Не исключено, что в ближайшее время Александр Кокорин станет свободным агентом. Нет мысли в таком случае позвать его в «Химки»?

– Слышал, что такой вариант рассматривался еще до меня. Но вроде бы «Фиорентина» не отпустила.

Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в «Химках». Если такой шанс представится, я буду только за.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

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