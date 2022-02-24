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    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

    Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что поддержал бы подписание форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

    – Не исключено, что в ближайшее время Александр Кокорин станет свободным агентом. Нет мысли в таком случае позвать его в «Химки»?

    – Слышал, что такой вариант рассматривался еще до меня. Но вроде бы «Фиорентина» не отпустила.

    Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в «Химках». Если такой шанс представится, я буду только за.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2022 11:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 7 часов назад

      Ждать осталось недолго. Такая возможность скоро появится.

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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Так возглавь Фиорентину и поработаешь.

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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 13 часов назад

      Сергей!!!Кокорин в Италии получает травмы,сидя на скамейке запасных.Зачем он Вам нужен.Может случиться так:"Поскользнулся,упал,потерял сознание,очнулся,гипс!!!"

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      Рейтинг: +1397

      Bozigit 15 часов назад

      Интересное желание. Сергей видимо не знает что существует риск того, что Кокорин в команде, это возможно неадекват в квадрате Мамаев)

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