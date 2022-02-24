Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

24 февраля 2022, 11:50
3

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что поддержал бы подписание форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

– Не исключено, что в ближайшее время Александр Кокорин станет свободным агентом. Нет мысли в таком случае позвать его в «Химки»?

– Слышал, что такой вариант рассматривался еще до меня. Но вроде бы «Фиорентина» не отпустила.

Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в «Химках». Если такой шанс представится, я буду только за.

  • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
  • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
  • В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!» 21
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Химки Фиорентина Кокорин Александр Юран Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1645696155
Интересное желание. Сергей видимо не знает что существует риск того, что Кокорин в команде, это возможно неадекват в квадрате Мамаев)
Ответить
Hektor 84
1645713186
Так возглавь Фиорентину и поработаешь.
Ответить
zigbert
1645724812
Ждать осталось недолго. Такая возможность скоро появится.
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
3
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
5
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
9
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
Все новости
Все новости
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
4
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
9
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
19
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
9
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
30
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+