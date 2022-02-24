Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что поддержал бы подписание форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
– Не исключено, что в ближайшее время Александр Кокорин станет свободным агентом. Нет мысли в таком случае позвать его в «Химки»?
– Слышал, что такой вариант рассматривался еще до меня. Но вроде бы «Фиорентина» не отпустила.
Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в «Химках». Если такой шанс представится, я буду только за.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
- В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»