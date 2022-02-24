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    Газизов: «Уфа» решает вопрос скорейшего возвращения в Россию»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ из-за российской военной операции на Украине.

    – Нужно ли переносить первый тур?

    – Не могу ответить на этот вопрос.

    – Если чемпионат остановят, должны ли по итогам вылететь те команды, которые сейчас находятся в зоне вылета?

    – Мы сейчас пытаемся вернуться в Россию, будем делать все возможное.

    – Нет опасений, что «Уфа» автоматически вылетит?

    – Знаете, это не мне решать. Пока преждевременно о чем-то говорить. Лучше промолчать. Сейчас мы решаем вопрос скорейшего возвращения в Россию.

    – Зарплаты игрокам «Уфа» платит в рублях?

    – Да.

    • В 19-м туре РПЛ «Уфа» должна сыграть на выезде с «Ахматом».
    • Команда находится на сборе в Турции.
    • Матч запланировал на 27 февраля, начало – в 19:00 мск.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.02.2022 10:55
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