Газизов: «Уфа» решает вопрос скорейшего возвращения в Россию»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ.

– Нужно ли переносить первый тур?

– Не могу ответить на этот вопрос.

– Если чемпионат остановят, должны ли по итогам вылететь те команды, которые сейчас находятся в зоне вылета?

– Мы сейчас пытаемся вернуться в Россию, будем делать все возможное.

– Нет опасений, что «Уфа» автоматически вылетит?

– Знаете, это не мне решать. Пока преждевременно о чем-то говорить. Лучше промолчать. Сейчас мы решаем вопрос скорейшего возвращения в Россию.

– Зарплаты игрокам «Уфа» платит в рублях?

– Да.