Газизов: «Уфа» решает вопрос скорейшего возвращения в Россию»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ.
– Нужно ли переносить первый тур?
– Не могу ответить на этот вопрос.
– Если чемпионат остановят, должны ли по итогам вылететь те команды, которые сейчас находятся в зоне вылета?
– Мы сейчас пытаемся вернуться в Россию, будем делать все возможное.
– Нет опасений, что «Уфа» автоматически вылетит?
– Знаете, это не мне решать. Пока преждевременно о чем-то говорить. Лучше промолчать. Сейчас мы решаем вопрос скорейшего возвращения в Россию.
– Зарплаты игрокам «Уфа» платит в рублях?
– Да.
- В 19-м туре РПЛ «Уфа» должна сыграть на выезде с «Ахматом».
- Команда находится на сборе в Турции.
- Матч запланировал на 27 февраля, начало – в 19:00 мск.
Источник: «РБ Спорт»