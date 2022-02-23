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  • Чепчугов: «Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность! Говорю не от себя, а от Бога, который спустил меня к вам!»

Чепчугов: «Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность! Говорю не от себя, а от Бога, который спустил меня к вам!»

23 февраля 2022, 21:06
19

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оставил очередной пост в инстаграме. В нем он поздравил с Днем защитника отечества.

«Разделение моей души и любви, деятелей политических, приведeт к совершенству, данное от Бога, ибо говорю не от себя, от Бога который спустил меня к вам!

Людям не хватает веры в Бога, а когда придeт – будут ли готовы? Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность! С праздником, мужчины!» – написал спортсмен.

  • В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
  • Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: инстаграм Сергея Чепчугова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чепчугов Сергей
Комментарии (19)
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Semargl18
1645642909
Совсем кукуха отъехала?
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JTherry
1645643000
кто Чепчугову права на управление машиной продал..?(((
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Hoahin
1645643909
Обычно когда фляга свистит ставят на учет в психдиспансер, с последующем лишением прав, думаю органам компетентным пора этим заняться, никто не знает что ему в голову стрельнуть может, тем более скоро весна...
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ArReal
1645645694
Одним религия лечит душу, другим — серьёзно калечит голову.
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moskowcity-petrv
1645645818
Чувак накурился паходу и поверил в себя
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ArReal
1645648132
Редакция явно стебется над ним, выкладывая его "умные" высеры=))
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Avengеr
1645648245
Бомбардир! Вы со всеми "крезанутыми" общаетесь, или только с Чепчуговым??
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Hektor 84
1645650358
У конявого кукуха поехала)))
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Hektor 84
1645650425
Вот уже не вспомню. Не этот ли пассажир бэчеки с тарелки жрал?))))
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paracetamol
1645682344
ЦСКА - кучка идиотов!
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