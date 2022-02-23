Чепчугов: «Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность! Говорю не от себя, а от Бога, который спустил меня к вам!»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оставил очередной пост в инстаграме. В нем он поздравил с Днем защитника отечества.
«Разделение моей души и любви, деятелей политических, приведeт к совершенству, данное от Бога, ибо говорю не от себя, от Бога который спустил меня к вам!
Людям не хватает веры в Бога, а когда придeт – будут ли готовы? Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность! С праздником, мужчины!» – написал спортсмен.
- В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
- Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Сергея Чепчугова