Чепчугов: «Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность! Говорю не от себя, а от Бога, который спустил меня к вам!»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оставил очередной пост в инстаграме. В нем он поздравил с Днем защитника отечества.

«Разделение моей души и любви, деятелей политических, приведeт к совершенству, данное от Бога, ибо говорю не от себя, от Бога который спустил меня к вам!

Людям не хватает веры в Бога, а когда придeт – будут ли готовы? Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность! С праздником, мужчины!» – написал спортсмен.

В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.

Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.

За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.