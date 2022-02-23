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    Чепчугов: «Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность! Говорю не от себя, а от Бога, который спустил меня к вам!»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оставил очередной пост в инстаграме. В нем он поздравил с Днем защитника отечества.

    «Разделение моей души и любви, деятелей политических, приведeт к совершенству, данное от Бога, ибо говорю не от себя, от Бога который спустил меня к вам!

    Людям не хватает веры в Бога, а когда придeт – будут ли готовы? Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность! С праздником, мужчины!» – написал спортсмен.

    • В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
    • Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.

    Чепчугов: «Завершаю карьеру. Планы на будущее? Спасти мир от Армагеддона»

    «Футбольная история окончена». Чепчугов объявил об уходе из «Енисея»

    «Тот славен будет, кто кровь прольет». Чепчугов вызвал Гинера на бой

    Источник: инстаграм Сергея Чепчугова

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    23.02.2022 21:06
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1595

      кто там 18 часов назад

      новый ведущий для тк Спас?

      0
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      Рейтинг: +15628

      paracetamol 19 часов назад

      ЦСКА - кучка идиотов!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1595

      кто там > paracetamol 18 часов назад

      кучка идиотов спустило в твою мать, после чего вылупился ты.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +769

      inzek 24 февраля, 01:32

      не уж то клуб "свидетели иеговы" его купил???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      pele1981 > inzek 19 часов назад

      Нет, это новый клуб "Свидетели Чепчугова"))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 24 февраля, 00:07

      Вот уже не вспомню. Не этот ли пассажир бэчеки с тарелки жрал?))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 24 февраля, 00:05

      У конявого кукуха поехала)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      I'll be back 23 февраля, 23:30

      Бомбардир! Вы со всеми "крезанутыми" общаетесь, или только с Чепчуговым??

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4996

      AtticusFinch 23 февраля, 23:28

      Редакция явно стебется над ним, выкладывая его "умные" высеры=))

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      Рейтинг: +663

      SanInstructor 23 февраля, 23:23

      *******

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      Рейтинг: +11239

      Вомбат 23 февраля, 22:54

      Кто там кого спустил, я так и не понял. Бог вратаря Чепчугова к людям что ли спустил? Если так, то пусть дернет за рычаг.

      0
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      Рейтинг: +1156

      moskowcity-petrv 23 февраля, 22:50

      Чувак накурился паходу и поверил в себя

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