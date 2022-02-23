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    На матч Россия – Польша на стадионе «Динамо» пустят до 70% зрителей с QR-кодами

    РФС рассказал о допустимой посещаемости стыковых матчей ЧМ-2022 сборной России в Москве.

    «Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены.

    Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», – сообщили в РФС.

    • Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
    • В случае победы Россия сыграет 29 марта с победителем пары Швеция – Чехия.
    • Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.

    Министр спорта Польши: «Если бы все зависело от нас, мы бы не поехали в Москву на матч с Россией»

    ФИФА – о желании Польши перенести матч с Россией: «Мы следим за ситуацией»

    Вице-президент УЕФА Бонек: «Призыв бойкотировать матч Россия – Польша – несерьезно. Нет оснований»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2022 14:40
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