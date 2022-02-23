На матч Россия – Польша на стадионе «Динамо» пустят до 70% зрителей с QR-кодами

РФС рассказал о допустимой посещаемости стыковых матчей ЧМ-2022 сборной России в Москве.

«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены.

Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», – сообщили в РФС.

Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.

В случае победы Россия сыграет 29 марта с победителем пары Швеция – Чехия.

Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.

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