На матч Россия – Польша на стадионе «Динамо» пустят до 70% зрителей с QR-кодами

РФС рассказал о допустимой посещаемости стыковых матчей ЧМ-2022 сборной России в Москве.
«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены.
Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», – сообщили в РФС.
- Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
- В случае победы Россия сыграет 29 марта с победителем пары Швеция – Чехия.
- Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.
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Источник: «Спорт-Экспресс»