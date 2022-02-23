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    Владелец «Шахтера» Ахметов: «Угроза вторжения требует единения Украины. Мой благотворительный фонд поможет людям»

    Ринат Ахметов, владелец «Шахтера», высказался насчет внутренней ситуации на Украине. Он опасается вторжения.

    «Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны.Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны.

    Сейчас Украине как никогда нужна стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM (принадлежит Ахметову – прим. «Бомбардира») оплатит налоги наперед – на сумму 1 миллиард гривен. Хочу подчеркнуть: какими бы страшными сценариями нас ни пугали, предприятия группы SCM будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год.

    Но самая главная наша ценность – это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжение моему благотворительному фонду. В случае необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, что будет необходимо. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно наши усилия будут направлены, решит мой благотворительный фонд совместно с местной и центральной властью». – сказал Ахметов.

    • Ахметов стал президентом клуба в 1996 году.
    • «Шахтер» при Ахметове брал Кубок УЕФА.
    • Сейчас команда лидирует в УПЛ.

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    Источник: ua.tribuna.com

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    23.02.2022 11:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 15 часов назад

      Ну тогда как настоящий укропатриот езжай обратно на украину к своему народу!

      0
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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 23 февраля, 15:10

      Украинский патриот Ахметов,который сбежал из Украины,и дает советы из гейевропы.Хотя уверен,что наши патриоты из государственной думы,совета федерации и кремля,друзья нашего просроченного,случись война поступят так же,побегут со своими семьями,как крысы.

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      Рейтинг: +382

      За Московский ЦСКА > v.v.navashinsky 23 февраля, 21:59

      А если бы был не "просроченный", а кто то другой ,типа "дающий денег народу каждый день и каждый час "мы бы уже стали бы гейевропейцами, или что бы он сделал, твой неизвестный и непросроченный? Дал бы Донбассу спокойно умереть? Или отдал бы регион Крым на растерзание укропам и всяким игиловцам? А на счет укрокрыс, тут да, ты прав на все сто. Ахметов будет давать бабло на войну,до пследнего бандеровца. Может оно и к лучшему.

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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky > За Московский ЦСКА 17 часов назад

      Если бы был кто-то другой,и было бы все по другому.В этом Вы правы.А пока все происходит так,как происходит.Кому то наш президент нравится,как руководитель,кому то не нравится.За действия его в последние дни-поддерживаю его полностью.Можно конечно это было сделать и раньше.Просто наши "патриотичные"депутаты только в ящике такие смелые.А чуть что,побегут,я уверен на все 100%.Только вот нападать на нас некому,не решатся они на этот шаг.Желаю всем мира,добра,чистого неба и яркого солнца.

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      Рейтинг: +742

      Rabinovi_ch 23 февраля, 11:37

      – сказал патриот Украины Ахметов, из Австрии в своей вилле

      4
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      Рейтинг: +6651

      vladik12 > Rabinovi_ch 23 февраля, 11:58

      Базаришь.

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