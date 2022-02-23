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  • Владелец «Шахтера» Ахметов: «Угроза вторжения требует единения Украины. Мой благотворительный фонд поможет людям»

Владелец «Шахтера» Ахметов: «Угроза вторжения требует единения Украины. Мой благотворительный фонд поможет людям»

23 февраля 2022, 11:20
4

Ринат Ахметов, владелец «Шахтера», высказался насчет внутренней ситуации на Украине. Он опасается вторжения.

«Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны.Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны.

Сейчас Украине как никогда нужна стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM (принадлежит Ахметову – прим. «Бомбардира») оплатит налоги наперед – на сумму 1 миллиард гривен. Хочу подчеркнуть: какими бы страшными сценариями нас ни пугали, предприятия группы SCM будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год.

Но самая главная наша ценность – это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжение моему благотворительному фонду. В случае необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, что будет необходимо. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно наши усилия будут направлены, решит мой благотворительный фонд совместно с местной и центральной властью». – сказал Ахметов.

  • Ахметов стал президентом клуба в 1996 году.
  • «Шахтер» при Ахметове брал Кубок УЕФА.
  • Сейчас команда лидирует в УПЛ.

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Источник: ua.tribuna.com
Украина. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (4)
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Rabinovi_ch
1645605441
– сказал патриот Украины Ахметов, из Австрии в своей вилле
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Hektor 84
1645696077
Ну тогда как настоящий укропатриот езжай обратно на украину к своему народу!
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