Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Ивочкин – новый директор по безопасности РПЛ. Мейтин стал советником Хачатурянца

    Александр Ивочкин назначен директором по безопасности РПЛ вместо Александра Мейтина.

    «В обязанности Александра Сергеевича [Ивочкина] входит совершенствование мер по безопасности и работе с болельщиками, разработка предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрение новых технологий и цифровых решений для безопасности и комфорта зрителей, практическая и методическая помощь клубам РПЛ в сфере безопасности и работы с болельщиками, а также взаимодействие с правоохранительными органами.

    Александр Мейтин, возглавлявший дирекцию по безопасности и работе с болельщиками РПЛ с 2008 года, назначен советником президента лиги.

    При его непосредственном участии произошли коренные изменения в системе обеспечения безопасности и инфраструктуре футбольных стадионов. Руководство РПЛ благодарит Александра Мейтина за многолетнюю добросовестную работу», – сказано в заявлении РПЛ.

    Агент Морелоса – об интересе «Зенита»: «Из России предложений не поступало»

    «Локомотив»: «У Мампасси есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером в РПЛ»

    Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»

    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94263
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68792
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru