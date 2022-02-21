Ивочкин – новый директор по безопасности РПЛ. Мейтин стал советником Хачатурянца

Александр Ивочкин назначен директором по безопасности РПЛ вместо Александра Мейтина.

«В обязанности Александра Сергеевича [Ивочкина] входит совершенствование мер по безопасности и работе с болельщиками, разработка предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрение новых технологий и цифровых решений для безопасности и комфорта зрителей, практическая и методическая помощь клубам РПЛ в сфере безопасности и работы с болельщиками, а также взаимодействие с правоохранительными органами.

Александр Мейтин, возглавлявший дирекцию по безопасности и работе с болельщиками РПЛ с 2008 года, назначен советником президента лиги.

При его непосредственном участии произошли коренные изменения в системе обеспечения безопасности и инфраструктуре футбольных стадионов. Руководство РПЛ благодарит Александра Мейтина за многолетнюю добросовестную работу», – сказано в заявлении РПЛ.