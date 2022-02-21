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  • Керк: «Мой главный козырь – скорость. Цель – забить как можно больше голов»

Керк: «Мой главный козырь – скорость. Цель – забить как можно больше голов»

21 февраля 2022, 13:16
2

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал о своих сильных сторонах и целях на сезон.

— Какие у тебя цели на сезон? Личные, командные?

— Моя цель — забить как можно больше и отдавать много голевых передач. Оказать наибольшую помощь своей команде. Это основная задача. А что касается остального, мы хотим улучшить свой уровень.

Мы ставим максимально высокие цели. Во второй половине сезона мы стали тренироваться ещe больше, чтобы достичь этих целей.

— Какой твой главный козырь на поле?

— Мой главный козырь — скорость. Я хочу больше помогать моей команде. Забивать больше голов и делать передач. Буду работать над этим.

  • В прошлом году «Локо» купил Керка за 6 миллионов евро.
  • Он заключил контракт до конца сезона-2024/25.
  • В 15 матчах голландец забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Керк Джирано
Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1645446658
Керк и скорость 2 несовместимые вещи. Он переваливается как пингвин и жиром заплыл. Грусть ))))
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zigbert
1645466552
К таким целям и должен стремиться каждый футболист. Главное чтобы они претворились в жизнь на поле.
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