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    Керк: «Мой главный козырь – скорость. Цель – забить как можно больше голов»

    Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал о своих сильных сторонах и целях на сезон.

    — Какие у тебя цели на сезон? Личные, командные?

    — Моя цель — забить как можно больше и отдавать много голевых передач. Оказать наибольшую помощь своей команде. Это основная задача. А что касается остального, мы хотим улучшить свой уровень.

    Мы ставим максимально высокие цели. Во второй половине сезона мы стали тренироваться ещe больше, чтобы достичь этих целей.

    — Какой твой главный козырь на поле?

    — Мой главный козырь — скорость. Я хочу больше помогать моей команде. Забивать больше голов и делать передач. Буду работать над этим.

    • В прошлом году «Локо» купил Керка за 6 миллионов евро.
    • Он заключил контракт до конца сезона-2024/25.
    • В 15 матчах голландец забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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