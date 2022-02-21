Керк: «Мой главный козырь – скорость. Цель – забить как можно больше голов»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал о своих сильных сторонах и целях на сезон.

— Какие у тебя цели на сезон? Личные, командные?

— Моя цель — забить как можно больше и отдавать много голевых передач. Оказать наибольшую помощь своей команде. Это основная задача. А что касается остального, мы хотим улучшить свой уровень.

Мы ставим максимально высокие цели. Во второй половине сезона мы стали тренироваться ещe больше, чтобы достичь этих целей.

— Какой твой главный козырь на поле?

— Мой главный козырь — скорость. Я хочу больше помогать моей команде. Забивать больше голов и делать передач. Буду работать над этим.