Керк: «Мой главный козырь – скорость. Цель – забить как можно больше голов»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал о своих сильных сторонах и целях на сезон.
— Какие у тебя цели на сезон? Личные, командные?
— Моя цель — забить как можно больше и отдавать много голевых передач. Оказать наибольшую помощь своей команде. Это основная задача. А что касается остального, мы хотим улучшить свой уровень.
Мы ставим максимально высокие цели. Во второй половине сезона мы стали тренироваться ещe больше, чтобы достичь этих целей.
— Какой твой главный козырь на поле?
— Мой главный козырь — скорость. Я хочу больше помогать моей команде. Забивать больше голов и делать передач. Буду работать над этим.
- В прошлом году «Локо» купил Керка за 6 миллионов евро.
- Он заключил контракт до конца сезона-2024/25.
- В 15 матчах голландец забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Источник: сайт «Локомотива»