Семак: «У Крицюка небольшие проблемы. Серьезные только у Ловрена»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии вратаря Станислава Крицюка, который продолжает восстанавливаться после травмы.

— Вместе с командой в Марбелью прибыл Станислав Крицюк. В каком он состоянии? Как себя чувствуют футболисты, которые провели первый официальный матч года?

— Есть небольшие проблемы. Серьезная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберет форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров.

— Если говорить о линии атаки, то насколько готовы Дзюба, Клаудиньо, Малком?

— Готовы, они играли, все начинали в стартовом составе. Все готовы.