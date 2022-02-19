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    Семак: «У Крицюка небольшие проблемы. Серьезные только у Ловрена»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии вратаря Станислава Крицюка, который продолжает восстанавливаться после травмы.

    — Вместе с командой в Марбелью прибыл Станислав Крицюк. В каком он состоянии? Как себя чувствуют футболисты, которые провели первый официальный матч года?

    — Есть небольшие проблемы. Серьезная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберет форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров.

    — Если говорить о линии атаки, то насколько готовы Дзюба, Клаудиньо, Малком?

    — Готовы, они играли, все начинали в стартовом составе. Все готовы.

    • «Зенит» будет готовится в Марбелье к ответному матчу 1/16 финала ЛЕ с «Бетисом».
    • «Зенит» уступил испанскому клубу в первой игре со счетом 2:3.
    • Ответный матч состоится в Севилье 24 февраля.

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    Источник: сайт «Зенита»

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