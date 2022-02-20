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  • Семак: «У Крицюка небольшие проблемы. Серьезные только у Ловрена»

Семак: «У Крицюка небольшие проблемы. Серьезные только у Ловрена»

20 февраля 2022, 01:21
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии вратаря Станислава Крицюка, который продолжает восстанавливаться после травмы.

— Вместе с командой в Марбелью прибыл Станислав Крицюк. В каком он состоянии? Как себя чувствуют футболисты, которые провели первый официальный матч года?

— Есть небольшие проблемы. Серьезная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберет форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров.

— Если говорить о линии атаки, то насколько готовы Дзюба, Клаудиньо, Малком?

— Готовы, они играли, все начинали в стартовом составе. Все готовы.

  • «Зенит» будет готовится в Марбелье к ответному матчу 1/16 финала ЛЕ с «Бетисом».
  • «Зенит» уступил испанскому клубу в первой игре со счетом 2:3.
  • Ответный матч состоится в Севилье 24 февраля.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян Крицюк Станислав Семак Сергей
Комментарии (4)
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portero
1645313752
Серьёзная проблема у Семака...
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ААМ
1645319873
Главная проблема Крицюка - качество его игры в воротах.
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paracetamol
1645359191
Гнать инвалидов из команды!
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ilichkadr
1645367308
Надо срочно покупать хорошего вратаря. После Малафеева вратари одно название. Стас ещё хуже, чем Мишутка. Оба боятся оторваться от ворот. Выйти из вратарской площадки и перехватить навесную передачу это для наших вратарей что-то запредельное. В хоккей надо уходить.
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