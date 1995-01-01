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    Уткин – о планируемом изменении лимита на легионеров в РПЛ: «Очень позитивный факт»

    Журналист Василий Уткин поделился мнением о планах изменить лимит на легионеров в чемпионате России.

    • РФС согласовал с Министерством спорта лимит по схеме 13 иностранцев + 12 россиян в заявке.
    • При этом на поле одновременно смогут появиться не более 8 легионеров, а 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.
    • Изменения, вероятно, вступят в силу со следующего сезона.

    «Если говорить об изменении формата лимита на легионеров, мне кажется, что это очень позитивный факт. Это практически отмена лимита на легионеров. Если их 13 в заявке, то куда еще больше?

    Опасения о том, что будут приезжать некачественные футболисты... Ну, это уж кто умеет управлять футбольными клубами. У нас довольно мало людей по-настоящему умеют это делать. Вот и проверим.

    Напомню, что последний успех сборной России, если не считать домашний чемпионат мира, который является особенным турниром, случился в 2008 году.

    Тогда за сборную играли футболисты, которые выросли в ситуации фактического отсутствия лимита, на волнах свободной конкуренции», – сказал Уткин.

    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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