Уткин – о планируемом изменении лимита на легионеров в РПЛ: «Очень позитивный факт»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о планах изменить лимит на легионеров в чемпионате России.

РФС согласовал с Министерством спорта лимит по схеме 13 иностранцев + 12 россиян в заявке.

При этом на поле одновременно смогут появиться не более 8 легионеров, а 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.

Изменения, вероятно, вступят в силу со следующего сезона.

«Если говорить об изменении формата лимита на легионеров, мне кажется, что это очень позитивный факт. Это практически отмена лимита на легионеров. Если их 13 в заявке, то куда еще больше?

Опасения о том, что будут приезжать некачественные футболисты... Ну, это уж кто умеет управлять футбольными клубами. У нас довольно мало людей по-настоящему умеют это делать. Вот и проверим.

Напомню, что последний успех сборной России, если не считать домашний чемпионат мира, который является особенным турниром, случился в 2008 году.

Тогда за сборную играли футболисты, которые выросли в ситуации фактического отсутствия лимита, на волнах свободной конкуренции», – сказал Уткин.