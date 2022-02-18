«Одна из ложных новостей»: Магуайр опроверг слухи о конфликте с Роналду

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отрицает наличие конфликта с нападающим Криштиану Роналду.
Сообщалось, что португалец хочет руководить раздевалкой, из-за чего команда может расколоться на два лагеря.
«Я видел много ложных новостей о «Манчестер Юнайтед», и это одна из них.
Не буду комментировать все, что там написано, но это нужно прояснить.
Мы едины и сосредоточены на воскресном матче», – написал Магуайр в твиттере.
- В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.
Источник: твиттер Гарри Магуайра