«Одна из ложных новостей»: Магуайр опроверг слухи о конфликте с Роналду

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отрицает наличие конфликта с нападающим Криштиану Роналду.

Сообщалось, что португалец хочет руководить раздевалкой, из-за чего команда может расколоться на два лагеря.

«Я видел много ложных новостей о «Манчестер Юнайтед», и это одна из них.

Не буду комментировать все, что там написано, но это нужно прояснить.

Мы едины и сосредоточены на воскресном матче», – написал Магуайр в твиттере.