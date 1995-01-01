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    «Одна из ложных новостей»: Магуайр опроверг слухи о конфликте с Роналду

    Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отрицает наличие конфликта с нападающим Криштиану Роналду.

    Сообщалось, что португалец хочет руководить раздевалкой, из-за чего команда может расколоться на два лагеря.

    «Я видел много ложных новостей о «Манчестер Юнайтед», и это одна из них.

    Не буду комментировать все, что там написано, но это нужно прояснить.

    Мы едины и сосредоточены на воскресном матче», – написал Магуайр в твиттере.

    • В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.

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    Источник: твиттер Гарри Магуайра

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