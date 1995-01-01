Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Английских игроков «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой. Команда может расколоться на два лагеря

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением одноклубника Криштиану Роналду, сообщает журналист Кристиан Фальк.

    По его информации, Гарри Магуайра, Маркуса Рэшфорда и других английских игроков раздражает то, что 37-летний португалец хочет руководить раздевалкой со своими друзьями.

    Существует риск раскола команды на два лагеря.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • Он забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

    Смотрите матчи Лиги чемпионов и получите фрибет 2000

    Роналду забивает 21 календарный год подряд

    Роналду – о победе над «Брайтоном»: «Снова на ходу!»

    Роналду забил «Брайтону», прервав серию из шести матчей без голов

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:09
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2160

      СуперПАВ9 7 минут назад

      Правильно задолбал он уже всех

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9548

      Alekxei Z. 31 минуту назад

      Судя по последним матчам , там уже в команде разброд и шатания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6519

      R_a_i_n 33 минуты назад

      Аля как Зюба у нас)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      Sedoi_Goblin 39 минут назад

      Ну уберите его с корешами из раздевалки,только кто голы будет забивать? Магуайр только в свои ворота привозит,Рэш после травмы на себя не похож.. Из 40 голов забитых в АПЛ почти половина на счету португальцев. И половина пропущенных на счету Магуайра..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2160

      СуперПАВ9 > Sedoi_Goblin 7 минут назад

      Голы и Кавани может забить а эту токсичную диву лучше послать куда подальше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      lipatov32 45 минут назад

      Вот по этому Ман Сити и не стал его подписывать летом! Пускай му му теперь мучается с ним!!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +207

      воинКС 50 минут назад

      Роналду хочет чтоб все играли на него, а хрен ему!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94109
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru