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  • Английских игроков «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой. Команда может расколоться на два лагеря

Английских игроков «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой. Команда может расколоться на два лагеря

16 февраля 2022, 18:09
23

Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением одноклубника Криштиану Роналду, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По его информации, Гарри Магуайра, Маркуса Рэшфорда и других английских игроков раздражает то, что 37-летний португалец хочет руководить раздевалкой со своими друзьями.

Существует риск раскола команды на два лагеря.

  • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
  • Он забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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Источник: твиттер Кристиана Фалька
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (23)
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воинКС
1645024640
Роналду хочет чтоб все играли на него, а хрен ему!
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Sedoi_Goblin
1645025343
Ну уберите его с корешами из раздевалки,только кто голы будет забивать? Магуайр только в свои ворота привозит,Рэш после травмы на себя не похож.. Из 40 голов забитых в АПЛ почти половина на счету португальцев. И половина пропущенных на счету Магуайра..
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insider_retro
1645028045
Лучше на три лагеря, - два деруться, а третий отдыхает или гнобит проигравших, - всё по британски, по-братски :)))
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Ганнибал Лектор
1645028585
Англичан всегда раздражает, когда кто-то начинает ими руководить. Или выделяться. На редкость г0внистая нация.
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Fin035
1645028702
Я хоть и не фанат Роналду, но мне кажется он, как минимум заслужил уважения.
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Красногорск_Фан
1645028936
Это естественный процесс. В команде часто (или даже чаще всего) есть лидер в раздевалке, капитан и т.д. Пчелы против меда. Вместо других альтернативных лидеров написано стыдливо - Английские футболисты. Огласите персонально. Кто себя предлагает как альтернативу. Магуайру 28 лет, Рэшфорд (типичный англосакс гыгы) еще от горшка не отлип. Что их может раздражать. Луше бы слушали. Ну а кто не любит Роналду им вообще повод не нужен чтобы написать дежурный коммент.
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111ax
1645029281
какой из Магуайра лидер - он мямля, вы гляньте только на него, увалень. А Рэшфорд, молокосос, скилы которого не поспевают за понтами. Кто у них больше лидер тогда? Уважения, достойное капитана, заслуживает наверное только Линделеф
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MaxiMkin
1645030564
Им бы послушать человека, который в футболе добился всего. И в свои 37 играет лучше и забивает больше чем они вместевзятые. МЮ нуден сильный, волевой тренер, чтобы он их заставлял играть,а не Роналду.
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portero
1645032748
Мы оценим результат этого противостояния, по окончании сезона...
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Oldtrafford83
1645073844
После открытия новости снова пожелтел экран))
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