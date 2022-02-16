Английских игроков «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой. Команда может расколоться на два лагеря

Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением одноклубника Криштиану Роналду, сообщает журналист Кристиан Фальк.
По его информации, Гарри Магуайра, Маркуса Рэшфорда и других английских игроков раздражает то, что 37-летний португалец хочет руководить раздевалкой со своими друзьями.
Существует риск раскола команды на два лагеря.
- Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
- Он забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах этого сезона.
- Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.
Источник: твиттер Кристиана Фалька