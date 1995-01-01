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    Хуммельс – после 2:4 с «Рейнджерс»: «Мы играем в бессмысленный и нелогичный футбол»

    Защитник Матс Хуммельс раскритиковал игру дортмундской «Боруссии» после поражения от «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Если вы посмотрите игру с «Байером», то увидите, что мы пропустили четыре гола после потерь мяча. Аналогичная ситуация произошла сегодня с первым, вторым и четвертым голами. Думаю, мы знаем, в чем наша проблема. Тренер говорит об этом достаточно часто.

    Мы играем в бессмысленный футбол, делаем много нелогичного и даем соперникам преимущество. У нас слишком сложный футбол. Если мы продолжим так играть, то будем чередовать победы и поражения. Так мы не добьемся успеха», – сказал Хуммельс.

    • Ответный матч состоится 24 февраля в Шотландии.
    • «Боруссия» идет на 2-м месте в Бундеслиге.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94187

      zigbert 15 минут назад

      Очень болезненное поражение потерпела Боруссия. Все это может сказаться и на играх в Бундеслиге не говоря уже на ответном матче ЛЕ.

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