Хуммельс – после 2:4 с «Рейнджерс»: «Мы играем в бессмысленный и нелогичный футбол»

Защитник Матс Хуммельс раскритиковал игру дортмундской «Боруссии» после поражения от «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Если вы посмотрите игру с «Байером», то увидите, что мы пропустили четыре гола после потерь мяча. Аналогичная ситуация произошла сегодня с первым, вторым и четвертым голами. Думаю, мы знаем, в чем наша проблема. Тренер говорит об этом достаточно часто.

Мы играем в бессмысленный футбол, делаем много нелогичного и даем соперникам преимущество. У нас слишком сложный футбол. Если мы продолжим так играть, то будем чередовать победы и поражения. Так мы не добьемся успеха», – сказал Хуммельс.

Ответный матч состоится 24 февраля в Шотландии.

«Боруссия» идет на 2-м месте в Бундеслиге.

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