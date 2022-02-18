Хави – об 1:1 с «Наполи»: «Мы сыграли очень хорошо, но нужно забивать. Результат несправедлив»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы играли очень хорошо. А результат не очень хороший, он мог быть лучше. «Барса» заслужила гораздо больше, учитывая то, сколько моментов мы создали. Мы заслужили больше одного гола.

22-23 удара – хороший показатель. Мы сыграли очень хорошо, но нужно забивать. Результат очень несправедлив», – сказал Хави.