Хави – об 1:1 с «Наполи»: «Мы сыграли очень хорошо, но нужно забивать. Результат несправедлив»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы играли очень хорошо. А результат не очень хороший, он мог быть лучше. «Барса» заслужила гораздо больше, учитывая то, сколько моментов мы создали. Мы заслужили больше одного гола.

22-23 удара – хороший показатель. Мы сыграли очень хорошо, но нужно забивать. Результат очень несправедлив», – сказал Хави.

«Барса» выиграла 1 из 4 домашних матчей в этом сезоне еврокубков – у киевского «Динамо».

Ответный матч состоится 24 февраля.

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