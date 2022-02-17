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  • Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы еще легче»

Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы еще легче»

17 февраля 2022, 19:33
3

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли считает, что серьезно помог бы сборной Италии на Евро-2020.

«Я мало следил за Италией во время Евро. Мне больно смотреть, как команда играет без меня.

Сборная стала победителем турнира абсолютно заслуженно. Но если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, мы выиграли бы еще легче», – сказал Балотелли.

  • Форварда не вызывали в сборную с сентября 2018 года.
  • Он забил 14 голов в 36 матчах за национальную команду.
  • Италия в финале Евро-2020 победила Англию в серии пенальти.

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Источник: Football Italia
Турция. Суперлига Италия Балотелли Марио
Комментарии (3)
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Alec7183
1645117135
Не с ним бы не выиграли.
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the teacher
1645117428
Если бы ты сейчас не пукнул, то про тебя бы даже не вспомнили. Это больше на правду похоже.
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