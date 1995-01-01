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    Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы еще легче»

    Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли считает, что серьезно помог бы сборной Италии на Евро-2020.

    «Я мало следил за Италией во время Евро. Мне больно смотреть, как команда играет без меня.

    Сборная стала победителем турнира абсолютно заслуженно. Но если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, мы выиграли бы еще легче», – сказал Балотелли.

    • Форварда не вызывали в сборную с сентября 2018 года.
    • Он забил 14 голов в 36 матчах за национальную команду.
    • Италия в финале Евро-2020 победила Англию в серии пенальти.

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    Балотелли: «Играть за сборную в 31 год – это нормально»

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +381

      the teacher 1 минуту назад

      Если бы ты сейчас не пукнул, то про тебя бы даже не вспомнили. Это больше на правду похоже.

      0
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      Рейтинг: +147

      Alec7183 6 минут назад

      Не с ним бы не выиграли.

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