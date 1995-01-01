Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы еще легче»

Если бы ты сейчас не пукнул, то про тебя бы даже не вспомнили. Это больше на правду похоже.
Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли считает, что серьезно помог бы сборной Италии на Евро-2020.
«Я мало следил за Италией во время Евро. Мне больно смотреть, как команда играет без меня.
Сборная стала победителем турнира абсолютно заслуженно. Но если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, мы выиграли бы еще легче», – сказал Балотелли.
- Форварда не вызывали в сборную с сентября 2018 года.
- Он забил 14 голов в 36 матчах за национальную команду.
- Италия в финале Евро-2020 победила Англию в серии пенальти.
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