«Быстрая адаптация и поставленный удар». Новичок «Локо» Изидор – о своих сильных сторонах

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор назвал свои положительные качества.

— Назови свои сильные стороны.

— Начнeм со слабых. Я должен продолжать работать над защитой. Это важно — помочь команде. Затем важно продолжать развиваться технически. Научиться справляться с эмоциями, чтобы не разочаровываться, когда упустил возможность забить гол, и переключаться, чтобы забить следующий.

Мои положительные качества: я быстро адаптируюсь и иду вперeд, у меня поставленный удар по мячу. То, что я люблю больше всего, это когда команда радуется. Если нужно отдать пас, я отдаю. Если нужно забить, я забиваю. Я люблю вдохновлять команду и приносить очки.