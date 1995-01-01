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    «Быстрая адаптация и поставленный удар». Новичок «Локо» Изидор – о своих сильных сторонах

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор назвал свои положительные качества.

    — Назови свои сильные стороны.

    — Начнeм со слабых. Я должен продолжать работать над защитой. Это важно — помочь команде. Затем важно продолжать развиваться технически. Научиться справляться с эмоциями, чтобы не разочаровываться, когда упустил возможность забить гол, и переключаться, чтобы забить следующий.

    Мои положительные качества: я быстро адаптируюсь и иду вперeд, у меня поставленный удар по мячу. То, что я люблю больше всего, это когда команда радуется. Если нужно отдать пас, я отдаю. Если нужно забить, я забиваю. Я люблю вдохновлять команду и приносить очки.

    • «Локо» купил форварда у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Француз подписал с новым клубом контракт до 2026 года.
    • Изидор взял 19-й игровой номер.

    Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»

    Новичок «Локомотива» Изидор: «Планирую учить русский язык. Уже знаю несколько слов»

    Изидор: «Перешел в «Локомотив» из-за проекта развития»

    Источник: сайт «Локомотива»

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