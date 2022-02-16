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    Ловрен пропустит матч с «Бетисом»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен не сыграет в первом матче Лиги Европы с «Бетисом». Об этом сказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

    «Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Крицюк только начал заниматься на поле. У остальных проблем нет», – сказал Семак.

    • У Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа. Он травмировался в товарищеском матче против «Копенгагена».
    • Первый матч «Зенит» – «Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

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    Источник: Sport24

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    16.02.2022 12:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6051

      Semenycch 16 февраля, 12:31

      Уроды из московских СМИ, Вы правда думаете, что на футбольный матч можно выпустить игрока на костылях?

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