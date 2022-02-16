Ловрен пропустит матч с «Бетисом»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не сыграет в первом матче Лиги Европы с «Бетисом». Об этом сказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

«Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Крицюк только начал заниматься на поле. У остальных проблем нет», – сказал Семак.

У Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа. Он травмировался в товарищеском матче против «Копенгагена».

Первый матч «Зенит» – «Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

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