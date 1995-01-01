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    Лига чемпионов. Гол Мбаппе на последней минуте принес «ПСЖ» победу над «Реалом»

    «ПСЖ» обыграл «Реал» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Единственный гол на 94-й минуте забил форвард парижан Килиан Мбаппе. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте.

    Ответный матч состоится в Мадриде 9 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 94.

    «ПCЖ»: Доннарумма, Нуну, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Данило (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Месси, Ди Мария (Неймар, 72), Мбаппе.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич (Вальверде, 82), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус (Азар, 82), Бензема (Бэйл, 87).

    Предупреждения: Верратти, 40; Данило, 62; Кимпембе, 83 – Каземиро, 37; Милитао, 51; Менди, 57; Родриго, 83.

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    Смотрите матчи ЛЧ и получите фрибет 2000

    Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +84

      vadikrew 19 минут назад

      Это самый отстойный отстой за всю историю отстоя!!! А если учесть, что 8т утекли из рук за 40 сек до конца говна, которое кто-то может назвать игрой, то это воообще.... Хочется процетировать Элизабет Олсон.

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      Рейтинг: +13952

      житель СПб 39 минут назад

      Чего-то все коллеги недовольны - а мне матч понравился! Во-первых, как часто мы можем в одном матче посмотреть столько звезд? Почти все лучшие игроки мира...
      Во-вторых, уровень профессионализма зашкаливал. Смотреть было очень интересно. я болел за Реал. Почему? Ну, у их соперников столько звезд! Болеешь за более слабого (если такое можно сказать про Реал). И они боролись до конца. Но Килиан - это, конечно, сила! И он свою роль выполнил. А Месси... без комментариев. Дайте ему еще один Золотой мяч!

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      Рейтинг: +13952

      житель СПб > житель СПб 38 минут назад

      Кстати! Именно выход Неймара помог решить вопрос с победой ПСЖ.

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      Рейтинг: +432

      Demgel > житель СПб 23 минуты назад

      Братан,ты это видел!!!Да похер на звезд,ну посмотри в повторе игру,где этааааа СВОБОДА двух команд!?!?!?!?А Париж молодец,но хочеться плеваться(

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      Рейтинг: +513

      Hala Madrid 41 минуту назад

      Папа Карло на выход скорее всего.

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      Рейтинг: +432

      Demgel 47 минут назад

      Не матч а унылое гавно.А Килиан может порадоваться.Месси отстой.Уберите эту декорацию нахер.

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      Рейтинг: +3684

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Месси отстой. Во всех смыслах. Мбпппе забил значит молодец . жаль Куртуа который вытащил десяток голов. Продолжение следует

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      Рейтинг: +4033

      neveldomha 53 минуты назад

      Стыдно за Реал

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      Рейтинг: +13952

      житель СПб > neveldomha 37 минут назад

      Ну не так уж и стыдно, не соглашусь. Играли против сбора лучших игроков мира, и вполне достойно. Если бы не гол на последней минуте, сыграли бы вничью на выезде. Так почему же стыдно?!

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