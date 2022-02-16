Лига чемпионов. Гол Мбаппе на последней минуте принес «ПСЖ» победу над «Реалом»

«ПСЖ» обыграл «Реал» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 94-й минуте забил форвард парижан Килиан Мбаппе. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте.

Ответный матч состоится в Мадриде 9 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мбаппе, 94.

«ПCЖ»: Доннарумма, Нуну, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Данило (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Месси, Ди Мария (Неймар, 72), Мбаппе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич (Вальверде, 82), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус (Азар, 82), Бензема (Бэйл, 87).

Предупреждения: Верратти, 40; Данило, 62; Кимпембе, 83 – Каземиро, 37; Милитао, 51; Менди, 57; Родриго, 83.

Результаты Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

Смотрите матчи ЛЧ и получите фрибет 2000