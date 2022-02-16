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  • Лига чемпионов. Гол Мбаппе на последней минуте принес «ПСЖ» победу над «Реалом»

Лига чемпионов. Гол Мбаппе на последней минуте принес «ПСЖ» победу над «Реалом»

16 февраля 2022, 00:53
29

«ПСЖ» обыграл «Реал» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 94-й минуте забил форвард парижан Килиан Мбаппе. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте.

Ответный матч состоится в Мадриде 9 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мбаппе, 94.

«ПCЖ»: Доннарумма, Нуну, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Данило (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Месси, Ди Мария (Неймар, 72), Мбаппе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич (Вальверде, 82), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус (Азар, 82), Бензема (Бэйл, 87).

Предупреждения: Верратти, 40; Данило, 62; Кимпембе, 83 – Каземиро, 37; Милитао, 51; Менди, 57; Родриго, 83.

Результаты Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПСЖ Реал
Комментарии (29)
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Красногорск_Фан
1644962172
Месси отстой. Во всех смыслах. Мбпппе забил значит молодец . жаль Куртуа который вытащил десяток голов. Продолжение следует
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житель СПб
1644962942
Чего-то все коллеги недовольны - а мне матч понравился! Во-первых, как часто мы можем в одном матче посмотреть столько звезд? Почти все лучшие игроки мира... Во-вторых, уровень профессионализма зашкаливал. Смотреть было очень интересно. я болел за Реал. Почему? Ну, у их соперников столько звезд! Болеешь за более слабого (если такое можно сказать про Реал). И они боролись до конца. Но Килиан - это, конечно, сила! И он свою роль выполнил. А Месси... без комментариев. Дайте ему еще один Золотой мяч!
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portero
1644979044
Реал не достоял чуток, конечно Мопед рвал защиту. ждём ответку...
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pele1981
1644982602
Требую, за незабитый пенальти и, вообще, за невразумительную игру на протяжении всего сезона, наградить Месю восьмым ЗМ! Парень этого достоин)))
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Lipatoff
1644985588
Вот тут Мбапе наконец-то показал уровень, теперь в ответном надо показывать себя ещё лучше
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Demgel
1644987012
1 - 0 Париж Мадрид................СКОТЫ,ждал игру месяц,готовился пришел и вот получай....ДЕРЬМО((((((
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Oldtrafford83
1644989612
Черепашка вчера был хорош
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nelez
1644992006
Месси обычный средняк. Доверять пенальти ему-ошибка . Когда он подошел к точку , я уверен был что не забьет. Но восьмой ЗМ не помешает ему.
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JTherry
1644995872
Реал приехал в Париж за ничьей, к атакующим действиям переходили редко и невнятно, Винисиус с Бензема не показали игры экстра-класса... после нереализованного Месси пенальти, обе команды сбавили обороты, только выход Неймара оживил игру... если бы не классная игра Куртуа, Реалу "напихали" бы прилично, моментов во втором тайме было много... теперь в Мадриде ждем огня...)
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zigbert
1645010976
Преимущество ПСЖ было заметно на протяжении всего матча. Обе команды показали футбол хорошего уровня. Особенно большое значение команды уделили обороне. Все шло к тому что счет 0:0 так и останется на табло но Мбаппе сделал невозможное, забив мяч в конце компенсированного времени.
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