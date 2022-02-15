Винисиус – о Бензема: «Великий игрок. Видел таких только в видеоиграх»

Нападающий «Реала» Винисиус высказался об одноклубнике Кариме Бензема.

«Это прекрасный человек и великий игрок. Он делает все возможное, чтобы помочь мне на поле и за его пределами. Он что-то подсказывает, но, понятно, чаще делает это на поле. Играть с таким партнером – это мечта.

Таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает. Думаю, я никогда не играл с форвардами подобного уровня. Он отличается от других и дает команде очень много. Когда его нет на поле, команде его не хватает.

С самого начала он верил в меня и поддерживал. Я освобождал ему зоны, и он делал для меня то же самое. Мы стараемся довести взаимопонимание до идеала, чтобы добывать победы для клуба. Он помогает мне больше ассистировать, больше забивать и приносить большую пользу команде», – сказал Винисиус.