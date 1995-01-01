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    Винисиус – о Бензема: «Великий игрок. Видел таких только в видеоиграх»

    Нападающий «Реала» Винисиус высказался об одноклубнике Кариме Бензема.

    «Это прекрасный человек и великий игрок. Он делает все возможное, чтобы помочь мне на поле и за его пределами. Он что-то подсказывает, но, понятно, чаще делает это на поле. Играть с таким партнером – это мечта.

    Таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает. Думаю, я никогда не играл с форвардами подобного уровня. Он отличается от других и дает команде очень много. Когда его нет на поле, команде его не хватает.

    С самого начала он верил в меня и поддерживал. Я освобождал ему зоны, и он делал для меня то же самое. Мы стараемся довести взаимопонимание до идеала, чтобы добывать победы для клуба. Он помогает мне больше ассистировать, больше забивать и приносить большую пользу команде», – сказал Винисиус.

    • В этом сезоне Бензема забил 24 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.
    • Из-за травмы он не играет с 23 января.
    • Сегодня «ПСЖ» примет «Реал» в 23:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +772

      Узб@гоеный 1 час назад

      Победы Зениту. И не хрюкать здесь. Гыгыгы

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