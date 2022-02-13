Медведев – о Fan ID: «Обвинения в дополнительном контроле вряд ли обоснованны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался насчет введения в РПЛ паспортов болельщика (Fan ID). У него нет полной информации по вопросу.
«Чтобы ситуацию четко описать, нужно посмотреть документы к закону, который уже принят. А они пока не вышли. Как будет осуществляться выдача Fan ID? Что будет давать получение паспорта болельщика? Fan ID может оказаться документом, за которым никуда не надо будет ходить. Я не берусь давать характеристику, посколько еще не видел документов. Гадать на кофейной гуще бесполезно.
Единственное, обвинения в попытках дополнительного контроля вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля. Очень редкие случае, когда люди отказываются от мобильных телефонов и других гаджетов», – сказал Медведев.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
- Ее введение одобрила Госдума.