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    Медведев – о Fan ID: «Обвинения в дополнительном контроле вряд ли обоснованны»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался насчет введения в РПЛ паспортов болельщика (Fan ID). У него нет полной информации по вопросу.

    «Чтобы ситуацию четко описать, нужно посмотреть документы к закону, который уже принят. А они пока не вышли. Как будет осуществляться выдача Fan ID? Что будет давать получение паспорта болельщика? Fan ID может оказаться документом, за которым никуда не надо будет ходить. Я не берусь давать характеристику, посколько еще не видел документов. Гадать на кофейной гуще бесполезно.

    Единственное, обвинения в попытках дополнительного контроля вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля. Очень редкие случае, когда люди отказываются от мобильных телефонов и других гаджетов», – сказал Медведев.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58403

      portero 7 минут назад

      Это уже навязывание дополнительных услуг, которые якобы бесплатные, в итоге за всё дерут деньги, как и банковские карты сначало типо бесплатно, но за каждую опрецию банкитимеют деньги... поборы с бабушек продолжаются.... "нарубить бабок" темка осталась...

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