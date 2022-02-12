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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» и упрочил лидерство до 12 очков, у Стерлинга хет-трик

    «Манчестер Сити» в 25-м туре чемпионата Англии крупно обыграл «Норвич». Хет-трик оформил Рахим Стерлинг, это его первые голы в АПЛ в 2022 году.

    Манчестерцы лидируют с 12-очковым отрывом. «Норвич» располагается в зоне вылета.

    «Норвич» прервал серию из четырех матчей без поражений. «Манчестер Сити» не проигрывает в Англии с октября.

    Манчестерцы победили в Норвиче впервые с 2016 года.

    Англия. АПЛ. 25-й тур

    Норвич – Манчестер Сити – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 31; 0:2 – Фоден, 48; 0:3 – Стерлинг, 70; 0:4 – Стерлинг, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2022 22:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13876

      житель СПб 45 минут назад

      МанСити, Хосеп, браво! Уверенно идут на новое Чемпионство.

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