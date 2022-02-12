АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» и упрочил лидерство до 12 очков, у Стерлинга хет-трик

«Манчестер Сити» в 25-м туре чемпионата Англии крупно обыграл «Норвич». Хет-трик оформил Рахим Стерлинг, это его первые голы в АПЛ в 2022 году.

Манчестерцы лидируют с 12-очковым отрывом. «Норвич» располагается в зоне вылета.

«Норвич» прервал серию из четырех матчей без поражений. «Манчестер Сити» не проигрывает в Англии с октября.

Манчестерцы победили в Норвиче впервые с 2016 года.

Англия. АПЛ. 25-й тур

Норвич – Манчестер Сити – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 31; 0:2 – Фоден, 48; 0:3 – Стерлинг, 70; 0:4 – Стерлинг, 90.

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