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    Эриксен: «После остановки сердца я стал по-другому смотреть на жизнь»

    Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал, какое влияние на его жизнь оказала остановка сердца летом прошлого года.

    «Я стал по-другому смотреть на жизнь. Это стало еще одним доказательством того, что семья – важнее всего. Теперь я иначе смотрю на своих детей.

    С точки зрения футбола поменялось не так много. Удовольствие от игры у меня все еще есть. Даже после семимесячного перерыва.

    Я ценю свою жизнь и то, что я здесь. Семья очень поддержала меня. Они, конечно, прошли через сложный период, когда это все случилось. Они были рядом на протяжении всего восстановительного процесса», – сказал датчанин.

    • Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
    • Контракт – до конца сезона с опцией продления.
    • Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

    Эриксен: «Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ»

    Эриксен – об остановке сердца: «Я покинул этот мир на пять минут»

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +356

      Demgel 55 минут назад

      "Семья – важнее всего. Теперь я иначе смотрю на своих детей." - золотые слова!)

      0
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      Рейтинг: +2098

      СуперПАВ9 1 час назад

      Давай Кристиан покажи всем

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