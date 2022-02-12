Эриксен: «После остановки сердца я стал по-другому смотреть на жизнь»

Новичок «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал, какое влияние на его жизнь оказала остановка сердца летом прошлого года.
«Я стал по-другому смотреть на жизнь. Это стало еще одним доказательством того, что семья – важнее всего. Теперь я иначе смотрю на своих детей.
С точки зрения футбола поменялось не так много. Удовольствие от игры у меня все еще есть. Даже после семимесячного перерыва.
Я ценю свою жизнь и то, что я здесь. Семья очень поддержала меня. Они, конечно, прошли через сложный период, когда это все случилось. Они были рядом на протяжении всего восстановительного процесса», – сказал датчанин.
- Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
- Контракт – до конца сезона с опцией продления.
- Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
Источник: Sky Sports