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  • «Слабонервным не смотреть»: «Спартак» высмеял удаление Промеса в игре с «Пюником»

«Слабонервным не смотреть»: «Спартак» высмеял удаление Промеса в игре с «Пюником»

11 февраля 2022, 18:26
21

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на удаление Квинси Промеса в первом тайме товарищеского матча с «Пюником» (1:1).

Голландец получил красную карточку за отмашку. Однако в московском клубе считают, что соперник симулировал.

«Страшнейший фол Квинси Промеса, за который ему дали красную в товарищеском матче. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения! Осторожно: слабонервным не смотреть», – говорится в публикации.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Пюник Промес Квинси
Комментарии (21)
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portero
1644594040
соперник похоже что симулировал, но отмашка на 100% красную!!! при такой отмашке рассечение мог нанести сильное....
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ySS
1644595579
Какие конвульсии! Не иначе горло перерезал Максимка...)
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zarsm
1644595729
Эти конченые еще отказались продолжить после перерыва в равных составах)
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SuperNils
1644595937
Вернуть обезьяну обратно на пальму, пусть там руками машет.
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ivany4
1644596013
Понятно, что фол не так страшен, как катается игрок на газоне. По мне, так лучше бы повлияли на Антоху, да и еще на пол команды, за ненужные фолы. Эмоции надо держать в руках.
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Старикан
1644596591
Может он Антохе что-то не приличное предложил? Но тот же не Шлюба, чтобы соглашаться... Вот он от обиды и сокрушался на газоне...
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pele1981
1644598976
Ничего себе Квинси! Срубил армяна как Тайсон)))
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rash1959
1644607038
Ара, хоть и зовут гонсалез есть ара. Пока у них азеры карабах отжимали, они вместо родину защищать, всей шоблой продолжали изюмом торговать в Москве. Сыкливый народец.
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Plyash
1644610891
Травмированного уже прооперировали - мозги удалили.Жизни ничто не угрожает.
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Hektor 84
1644690648
Армянский симулянт
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