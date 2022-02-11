«Слабонервным не смотреть»: «Спартак» высмеял удаление Промеса в игре с «Пюником»

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на удаление Квинси Промеса в первом тайме товарищеского матча с «Пюником» (1:1).

Голландец получил красную карточку за отмашку. Однако в московском клубе считают, что соперник симулировал.

«Страшнейший фол Квинси Промеса, за который ему дали красную в товарищеском матче. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения! Осторожно: слабонервным не смотреть», – говорится в публикации.