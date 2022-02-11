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    «Слабонервным не смотреть»: «Спартак» высмеял удаление Промеса в игре с «Пюником»

    Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на удаление Квинси Промеса в первом тайме товарищеского матча с «Пюником» (1:1).

    Голландец получил красную карточку за отмашку. Однако в московском клубе считают, что соперник симулировал.

    «Страшнейший фол Квинси Промеса, за который ему дали красную в товарищеском матче. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения! Осторожно: слабонервным не смотреть», – говорится в публикации.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии17
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      Рейтинг: +851

      Юрэс 7 минут назад

      НУУУУУ это же ТАВАРНК
      Да ну и ХРЕН с этим арбиТРОМ

      0
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      Рейтинг: +13762

      Cleaner 17 минут назад

      Спартачи хватит визжать! Ответьте себе на простой вопрос. За такой момент в игре Лиги Европы судья даст красную карточку? ДАСТ, потому как не может не дать! Это даже не обсуждается. Удар рукой в лицо сопернику. Умышленный удар.
      Зачем вы своего уголовничка защищаете? Он же подставит команду в ЛЮБОЙ момент. Ну НЕ КОНТРОЛИРУЕТ он себя...(((

      0
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      Рейтинг: +3878

      ziborock > Cleaner 6 минут назад

      Где удар В ЛИЦО???! Спасибо что настроение поднял!))))))

      2
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      Рейтинг: +7171

      Старикан 25 минут назад

      Может он Антохе что-то не приличное предложил? Но тот же не Шлюба, чтобы соглашаться... Вот он от обиды и сокрушался на газоне...

      0
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      Рейтинг: +10266

      ivany4 34 минуты назад

      Понятно, что фол не так страшен, как катается игрок на газоне.
      По мне, так лучше бы повлияли на Антоху, да и еще на пол команды, за ненужные фолы. Эмоции надо держать в руках.

      0
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      Рейтинг: +960

      SuperNils 36 минут назад

      Вернуть обезьяну обратно на пальму, пусть там руками машет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      zarsm 39 минут назад

      Эти конченые еще отказались продолжить после перерыва в равных составах)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4046

      ySS 42 минуты назад

      Какие конвульсии! Не иначе горло перерезал Максимка...)

      4
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      Рейтинг: +2469

      swot1205 51 минуту назад

      Жесточайший фол. видимо по зубам этому печальному игроку еще не прилетало по-настоящему

      1
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      Рейтинг: +58244

      portero 1 час назад

      соперник похоже что симулировал, но отмашка на 100% красную!!!
      при такой отмашке рассечение мог нанести сильное....

      5
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      Рейтинг: +1111

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Может у Промеса на пальцах ГOВНO было и когда он обмазал губы соперника, тот упал на поле как "опущенный".

      4
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