«Слабонервным не смотреть»: «Спартак» высмеял удаление Промеса в игре с «Пюником»

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на удаление Квинси Промеса в первом тайме товарищеского матча с «Пюником» (1:1).

Голландец получил красную карточку за отмашку. Однако в московском клубе считают, что соперник симулировал.

«Страшнейший фол Квинси Промеса, за который ему дали красную в товарищеском матче. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения! Осторожно: слабонервным не смотреть», – говорится в публикации.

Страшнейший фол Квинси Промеса, за который ему дали красную в товарищеском матче. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения!Осторожно: слабонервным не смотреть pic.twitter.com/nkG3pEASgB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 11, 2022

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