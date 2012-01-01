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    Нобоа: «В футболе стало гораздо меньше красоты и больше агрессии. Это бесит»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о современном футболе.

    — Футбол стал гораздо более требовательным к физике в последние годы.

    — Факт, гораздо меньше красоты и больше агрессии. Больше бега, подкатов, борьбы.

    — Это бесит?

    — Да, иногда. Футбол теперь не такой, как раньше, не такой красивый. Футболисты сейчас как атлеты.

    — К этому сложно адаптироваться?

    — Тут нет особых вариантов, нужно больше двигаться, быстрее расставаться с мячом.

    • В апреле Нобоа исполнится 37 лет.
    • Он провел 16 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
    • «Сочи» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

    Нобоа – о Кассьерре: «Скоро он перейдет в европейский клуб или гранд РПЛ»

    Нобоа – о новичке «Спаратка» Пруцеве: «Большой талант. У него очень хорошее видение поля»

    Нобоа: «Сочи» стремится попасть в Лигу чемпионов. Считаю, что это возможно»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1004

      Vitaga 2 часа назад

      с увеличением количества игр - красоты становится всё меньше. требования к физподготовке растут с каждым годом. если даже 20-30 лет назад игроки могли себе позволить поголовно курить и частенько алкоголем злоупотреблять то сейчас лишь единицам под силу сохранять после этого форму

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