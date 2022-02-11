Нобоа: «В футболе стало гораздо меньше красоты и больше агрессии. Это бесит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о современном футболе.
— Футбол стал гораздо более требовательным к физике в последние годы.
— Факт, гораздо меньше красоты и больше агрессии. Больше бега, подкатов, борьбы.
— Это бесит?
— Да, иногда. Футбол теперь не такой, как раньше, не такой красивый. Футболисты сейчас как атлеты.
— К этому сложно адаптироваться?
— Тут нет особых вариантов, нужно больше двигаться, быстрее расставаться с мячом.
- В апреле Нобоа исполнится 37 лет.
- Он провел 16 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
- «Сочи» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»