Нобоа: «В футболе стало гораздо меньше красоты и больше агрессии. Это бесит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о современном футболе.

— Футбол стал гораздо более требовательным к физике в последние годы.

— Факт, гораздо меньше красоты и больше агрессии. Больше бега, подкатов, борьбы.

— Это бесит?

— Да, иногда. Футбол теперь не такой, как раньше, не такой красивый. Футболисты сейчас как атлеты.

— К этому сложно адаптироваться?

— Тут нет особых вариантов, нужно больше двигаться, быстрее расставаться с мячом.