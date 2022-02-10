19-летний защитник «Рубина» Нижегородов: «Кем бы я стал, если бы не футбол? Девственником»

Левый защитник «Рубина» Константин Нижегородов ответил на вопросы об отце, желании стать футболистом и образовании.

– «Папенькин сынок» — тебя так называли?

— Люди говорили, что все в моей жизни благодаря отцу. «Ты тут, потому что у тебя известный папа», — вот такое слышал. Отношусь абсолютно спокойно.

Конечно, отец мне дал многое. За то, что я добился сейчас, огромная благодарность не только ему, но и маме. Всей семье, которая во многом мне помогла.

— Ты говорил, что из-за отца у тебя не было выбора, чем заняться в жизни. Что нравилось кроме футбола?

— В PlayStation могу поиграть. При этом папа никогда меня не заставлял быть футболистом. Наоборот, говорил: «Я был бы счастливее, если бы ты стал программистом».

Понимает: футбол это огромный труд. При этом, конечно, счастлив, что сын пошел по его стопам.

— Как у тебя с образованием?

— Это по маминой части. Она настаивала: «Футбол футболом, но учиться нужно». Сейчас заочно учусь в одесском институте, на третьем курсе.

Мама мне дает книжки по психологии — если есть настроение, читаю. Это полезно: психологический фактор для спортсменов крайне важен.

— Если не футбол, то кем бы ты стал?

— Девственником (смеется).