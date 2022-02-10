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  • 19-летний защитник «Рубина» Нижегородов: «Кем бы я стал, если бы не футбол? Девственником»

19-летний защитник «Рубина» Нижегородов: «Кем бы я стал, если бы не футбол? Девственником»

10 февраля 2022, 21:55
6

Левый защитник «Рубина» Константин Нижегородов ответил на вопросы об отце, желании стать футболистом и образовании.

– «Папенькин сынок» — тебя так называли?

— Люди говорили, что все в моей жизни благодаря отцу. «Ты тут, потому что у тебя известный папа», — вот такое слышал. Отношусь абсолютно спокойно.

Конечно, отец мне дал многое. За то, что я добился сейчас, огромная благодарность не только ему, но и маме. Всей семье, которая во многом мне помогла.

— Ты говорил, что из-за отца у тебя не было выбора, чем заняться в жизни. Что нравилось кроме футбола?

— В PlayStation могу поиграть. При этом папа никогда меня не заставлял быть футболистом. Наоборот, говорил: «Я был бы счастливее, если бы ты стал программистом».

Понимает: футбол это огромный труд. При этом, конечно, счастлив, что сын пошел по его стопам.

— Как у тебя с образованием?

— Это по маминой части. Она настаивала: «Футбол футболом, но учиться нужно». Сейчас заочно учусь в одесском институте, на третьем курсе.

Мама мне дает книжки по психологии — если есть настроение, читаю. Это полезно: психологический фактор для спортсменов крайне важен.

— Если не футбол, то кем бы ты стал?

— Девственником (смеется).

  • Нижегородову 19 лет.
  • Он перешел в «Рубин» в июне прошлого года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Нижегородов Константин
Комментарии (6)
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Hektor 84
1644522465
Дурик малолетний
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Stavr007
1644527110
папа покупал место в командах и на поле получается
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rammax fcsm
1644530237
девственником нельзя СТАТЬ, им можно ОСТАТЬСЯ, дурачок....
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Plyash
1644530455
Ау,госпожа Смородская,у Вас появился шанс.А у психиатра клиент.
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Vitaga
1644534678
молодость недостаток быстро проходящий. глупость остается
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yorgenbarenz
1644564385
Про девственность ты зря,зря....Многих это может насторожить,вопросы дополнительные в тёмной подворотне задать могут.)
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