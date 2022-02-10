Хачатурянц – о Fan ID: «РПЛ не может повлиять на принятие закона. Будем регулярно встречаться с болельщиками»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении Fan ID.

— Сегодня прошла информация о том, что руководство РПЛ намерено встретиться с представителями клубов, отвечающих за взаимодействие с болельщиками, чтобы обсудить вопросы, связанные с введением Fan ID.

— Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации такой встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы по этой теме. Более того, такие встречи мы намерены сделать регулярными.

— Какова повестка этих встреч, в чем цель этих обсуждений, если закон уже принят?

— РПЛ — это футбольная организация, которая не может повлиять на принятие того или иного государственного закона. Но в рамках его исполнения мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы болельщикам было комфортно, насколько это только возможно. Это наш основной принцип.

И сама Лига, и клубы заинтересованы, чтобы аудитория российского футбола увеличивалась. И мы хотим понять, что можем сделать в наших реалиях.

— Речь о том, как облегчить получение карты болельщика?

— Да, конечно, на данный момент это один из самых ключевых вопросов. Очень важно выстроить диалог и услышать друг друга.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

«Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не бойкотировали матчи из-за Fan ID

Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)