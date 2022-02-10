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    Хачатурянц – о Fan ID: «РПЛ не может повлиять на принятие закона. Будем регулярно встречаться с болельщиками»

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении Fan ID.

    — Сегодня прошла информация о том, что руководство РПЛ намерено встретиться с представителями клубов, отвечающих за взаимодействие с болельщиками, чтобы обсудить вопросы, связанные с введением Fan ID.

    — Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации такой встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы по этой теме. Более того, такие встречи мы намерены сделать регулярными.

    — Какова повестка этих встреч, в чем цель этих обсуждений, если закон уже принят?

    — РПЛ — это футбольная организация, которая не может повлиять на принятие того или иного государственного закона. Но в рамках его исполнения мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы болельщикам было комфортно, насколько это только возможно. Это наш основной принцип.

    И сама Лига, и клубы заинтересованы, чтобы аудитория российского футбола увеличивалась. И мы хотим понять, что можем сделать в наших реалиях.

    — Речь о том, как облегчить получение карты болельщика?

    — Да, конечно, на данный момент это один из самых ключевых вопросов. Очень важно выстроить диалог и услышать друг друга.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

    «Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не бойкотировали матчи из-за Fan ID

    Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

    Источник: Sport24

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