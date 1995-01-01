«Ахмат» – единственный клуб РПЛ, чьи фанаты не бойкотировали матчи из-за Fan ID

В РПЛ осталась одна команда, чьи болельщики не бойкотировали игры из-за введения паспортов болельщика (Fan ID). Это «Ахмат».
Накануне нововведение не поддержали болельщики «Сочи».
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
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