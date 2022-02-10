Дивеев: «Не считаю, что «Зенит» прибавил и с ним тяжело играть»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о «Зените».

— Перед матчем с «Зенитом» ты говорил, что за три года в ЦСКА ни разу их не побеждал и для тебя это — боль. Ты не чувствуешь, будто они становятся сильнее и сильнее, а ЦСКА вперед не идет?

— Ну, по последней игре я бы не сказал, что мы проиграли «Зениту» без шансов. Первый тайм был тяжелый, но во втором мы доминировали, с 55-й по 85-ю минуту контролировали ход игры и могли забивать. Не получилось, пропустили.

Говорить о том, что «Зенит» так прибавил и с ним тяжело играть, — нет, я так не считаю. Со всеми можно играть.

— Самое тяжелое, что было для тебя за последний год?

— Наверное, как раз поражение от «Зенита», проигрыш Хорватии и чемпионат Европы. Еще и молодежный Евро был. Самый тяжелый год в моей карьере. Хотя карьера не такая долгая у меня...

Когда ты то туда едешь, то сюда: клуб, потом сборная... Тяжело, но ничего – жив-здоров. Главное, без травм.