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    Дивеев: «Не считаю, что «Зенит» прибавил и с ним тяжело играть»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о «Зените».

    — Перед матчем с «Зенитом» ты говорил, что за три года в ЦСКА ни разу их не побеждал и для тебя это — боль. Ты не чувствуешь, будто они становятся сильнее и сильнее, а ЦСКА вперед не идет?

    — Ну, по последней игре я бы не сказал, что мы проиграли «Зениту» без шансов. Первый тайм был тяжелый, но во втором мы доминировали, с 55-й по 85-ю минуту контролировали ход игры и могли забивать. Не получилось, пропустили.

    Говорить о том, что «Зенит» так прибавил и с ним тяжело играть, — нет, я так не считаю. Со всеми можно играть.

    — Самое тяжелое, что было для тебя за последний год?

    — Наверное, как раз поражение от «Зенита», проигрыш Хорватии и чемпионат Европы. Еще и молодежный Евро был. Самый тяжелый год в моей карьере. Хотя карьера не такая долгая у меня...

    Когда ты то туда едешь, то сюда: клуб, потом сборная... Тяжело, но ничего – жив-здоров. Главное, без травм.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА идет 4-м и отстает на 8 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23273

      bset 2 часа назад

      Если Зенит не прибавил, но разрыв в уровне между Зенитом и ЦСКА увеличился, то выводы делай сам, Игорек)

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