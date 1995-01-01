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    Дивеев: «Дзюба, может, даже лучше играет корпусом, чем Лукаку»

    Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о форварде Ромелу Лукаку, сравнив его с Артемом Дзюбой.

    – После матча с Бельгией ты дал флеш-интервью, за которое тебя начали хейтить.

    – Про Лукаку, да. Сказал, что он не такой сильный, чтобы прямо «вау»! Знал, как он будет играть, Станислав Саламович [Черчесов] рассказал, какие у него сильные качества.

    Понятно, Лукаку – классный нападающий: техничный, габаритный, бежит, толкается. У него есть голевое чутье, он в любую секунду может создать момент.

    Лукаку – быстрый и сильный, у нас в чемпионате таких нет. Главное, что я имел в виду, – он такой же человек, как и ты, ничего сверхъестественного в нем нет. Он сам себя сделал. Работа, тренировки, та же качалка и питание.

    – Перед Евро ты сравнивал Дзюбу с Лукаку, но это же разный уровень.

    – В плане скорости – да, а по габаритам они с Дзюбой одинаковые.

    Со стороны Лукаку выглядит просто огромным мускулистым человеком, который при этом еще быстрый и пластичный.

    – Он быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артем, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто мое мнение.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:26
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3372

      Axe111 27 минут назад

      Мнение ДИВЕЕВА))))))

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      Рейтинг: +1387

      PNZ1985 1 час назад

      Рукаку пожалуй, да, получше будет >))

      1
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      Рейтинг: +2723

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Вижу озабоченные своими влажными секретами поросячие девки Клавка и Рая уже отметились. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +15459

      Persona_non_Grata > ПалкоВводецъ 1 час назад

      А что не так то ? - то что Дзюба частенько помогает себе руками ? , ну а дальше кто как понимает ... ))) Как по мне, так - расталкивает соперников , а какие у тебя при этом возникают фантазии - это твои проблемы, впрочем и они имеют место быть )))

      1
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      Рейтинг: +944

      SuperNils 1 час назад

      Мы все прекрасно видели, чем он хорошо играет.

      3
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      Рейтинг: +5906

      Semenycch 2 часа назад

      Разумные рассуждения защитника ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +1048

      Борисыч1 2 часа назад

      Дзюба лучше играет корпусом, чем Лукаку! Особенно нижней частью корпуса!

      5
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      Рейтинг: +12035

      Fusballer 2 часа назад

      Дзюба на поле играет не только лишь корпусом, но и локтями, руками, активно распихивая ими соперников. А судейки молчат.

      1
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      Рейтинг: +713

      GammiD 2 часа назад

      Наш Рукаку просто единственный у которого руки за корпус считают наши судьи. По этому и тяжелее тебе играть против него.

      3
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      Рейтинг: +6300

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ну во первых Зюба играет активно руками, все отлетают как от стены от него. А во вторых - Лукаку хоть знает кто такой Зюба?

      2
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      Рейтинг: +9484

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Почитаешь вот это и становится всё понятно с нашими игроками.
      Интеллекта игроцкого явно не хватает.
      Скорость и движение , вот главные компоненты современного футбола.
      Почему тяжёлоатлетов в команды не берут ? Стояло бы такая скала в штрафной и лучше всех играла бы корпусом.

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