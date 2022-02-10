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  • Дивеев: «Дзюба, может, даже лучше играет корпусом, чем Лукаку»

Дивеев: «Дзюба, может, даже лучше играет корпусом, чем Лукаку»

10 февраля 2022, 07:26
16

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о форварде Ромелу Лукаку, сравнив его с Артемом Дзюбой.

– После матча с Бельгией ты дал флеш-интервью, за которое тебя начали хейтить.

– Про Лукаку, да. Сказал, что он не такой сильный, чтобы прямо «вау»! Знал, как он будет играть, Станислав Саламович [Черчесов] рассказал, какие у него сильные качества.

Понятно, Лукаку – классный нападающий: техничный, габаритный, бежит, толкается. У него есть голевое чутье, он в любую секунду может создать момент.

Лукаку – быстрый и сильный, у нас в чемпионате таких нет. Главное, что я имел в виду, – он такой же человек, как и ты, ничего сверхъестественного в нем нет. Он сам себя сделал. Работа, тренировки, та же качалка и питание.

– Перед Евро ты сравнивал Дзюбу с Лукаку, но это же разный уровень.

– В плане скорости – да, а по габаритам они с Дзюбой одинаковые.

Со стороны Лукаку выглядит просто огромным мускулистым человеком, который при этом еще быстрый и пластичный.

– Он быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артем, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто мое мнение.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзюба Артем Лукаку Ромелу Дивеев Игорь
Комментарии (16)
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Черкизовский Кот
1644469117
Не корпусом, а руками.
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R_a_i_n
1644470904
Ну во первых Зюба играет активно руками, все отлетают как от стены от него. А во вторых - Лукаку хоть знает кто такой Зюба?
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GammiD
1644470999
Наш Рукаку просто единственный у которого руки за корпус считают наши судьи. По этому и тяжелее тебе играть против него.
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Fusballer
1644471296
Дзюба на поле играет не только лишь корпусом, но и локтями, руками, активно распихивая ими соперников. А судейки молчат.
Ответить
Борисыч1
1644471487
Дзюба лучше играет корпусом, чем Лукаку! Особенно нижней частью корпуса!
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SuperNils
1644474235
Мы все прекрасно видели, чем он хорошо играет.
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PNZ1985
1644476929
Рукаку пожалуй, да, получше будет >))
Ответить
portero
1644492103
Лукака бежит быстро, Дзюба так не может. ..
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Hektor 84
1644517351
Ты по ходу в очи долбишься раз у тебя Лукаку и Рукаку одинаковые по габаритам! Ничего особенного в Лукаку? Та это в тебе конявом придурке нет ничего особенного. В том то и дела Лукаку ничего особенного не сделал, даже не напрягался. Пешком вас просто укатывал. Лукаку два забил и ничего особенного, а Рукаку в штаны насрал и всю игру в центральном круге простоял и он просто звездище)))
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Hektor 84
1644517482
И самое главное этот ничего особенного сделал из тебя посмешище. Из Семёнова так же)))
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