Стогниенко – о потенциальном новичке ЦСКА Карраскале: «Специфический чувак в смысле характера и самоотдачи»

Комментатор Okko Владимир Стогниенко, работавший на матчах чемпионата Аргентины, охарактеризовал полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля. Он близок к трансферу в ЦСКА.

«Талантливый, но довольно специфический чувак в смысле характера и самоотдачи . Поэтому тренер Марсело Гальярдо в нем и разочаровался. Может, лучше кого-то из молодeжи?» – написал Стогниенко.