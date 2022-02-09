Стогниенко – о потенциальном новичке ЦСКА Карраскале: «Специфический чувак в смысле характера и самоотдачи»

Комментатор Okko Владимир Стогниенко, работавший на матчах чемпионата Аргентины, охарактеризовал полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля. Он близок к трансферу в ЦСКА.
«Талантливый, но довольно специфический чувак в смысле характера и самоотдачи . Поэтому тренер Марсело Гальярдо в нем и разочаровался. Может, лучше кого-то из молодeжи?» – написал Стогниенко.
- Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
- В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
Источник: твиттер Владимира Стогниенко