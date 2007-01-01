Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Стогниенко – о потенциальном новичке ЦСКА Карраскале: «Специфический чувак в смысле характера и самоотдачи»

    Комментатор Okko Владимир Стогниенко, работавший на матчах чемпионата Аргентины, охарактеризовал полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля. Он близок к трансферу в ЦСКА.

    «Талантливый, но довольно специфический чувак в смысле характера и самоотдачи . Поэтому тренер Марсело Гальярдо в нем и разочаровался. Может, лучше кого-то из молодeжи?» – написал Стогниенко.

    • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
    • В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

    Эджуке: «Вся Москва состоит из безумных пробок. Никогда такого не видел»

    Эджуке: «Березуцкий растет как тренер каждый день. Он полностью посвящает себя ЦСКА»

    Эджуке: «За полтора года в России ни разу не столкнулся с расизмом. Я постоянно улыбаюсь»

    Источник: твиттер Владимира Стогниенко

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru