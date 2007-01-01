Стогниенко – о потенциальном новичке ЦСКА Карраскале: «Специфический чувак в смысле характера и самоотдачи»

Комментатор Okko Владимир Стогниенко, работавший на матчах чемпионата Аргентины, охарактеризовал полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля. Он близок к трансферу в ЦСКА.

«Талантливый, но довольно специфический чувак в смысле характера и самоотдачи . Поэтому тренер Марсело Гальярдо в нем и разочаровался. Может, лучше кого-то из молодeжи?» – написал Стогниенко.

Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

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