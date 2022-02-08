Лисакович: «Когда лимит жестче, россияне играют спокойно. Если ослабят – в Россию начнут тащить легионеров»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

— Как ты относишься к лимиту? Сейчас много дискуссий об этом, нужно ли его существенно менять или, наоборот, ужесточить.

— Понятно, что при любом раскладе есть минусы и плюсы. Лимит ослабят — начнут в Россию тащить легионеров, а россияне играть толком не будут. Только самые сильные. Остальные постоянную практику не получат.

И если будут важные матчи сборной России, еще и кто-то сломается из лидеров, то некого будет вызвать: тот мало играет, другой, у многих мало практики. Кого тогда будете вызывать? Обойма сократится.

Но, с другой стороны, когда лимит жестче, российские игроки играют спокойно: зачем им куда-то стремиться? Комфортные условия. Найти баланс очень трудно, поэтому так много споров, ругани.