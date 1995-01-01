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    Лисакович: «Когда лимит жестче, россияне играют спокойно. Если ослабят – в Россию начнут тащить легионеров»

    Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    — Как ты относишься к лимиту? Сейчас много дискуссий об этом, нужно ли его существенно менять или, наоборот, ужесточить.

    — Понятно, что при любом раскладе есть минусы и плюсы. Лимит ослабят — начнут в Россию тащить легионеров, а россияне играть толком не будут. Только самые сильные. Остальные постоянную практику не получат.

    И если будут важные матчи сборной России, еще и кто-то сломается из лидеров, то некого будет вызвать: тот мало играет, другой, у многих мало практики. Кого тогда будете вызывать? Обойма сократится.

    Но, с другой стороны, когда лимит жестче, российские игроки играют спокойно: зачем им куда-то стремиться? Комфортные условия. Найти баланс очень трудно, поэтому так много споров, ругани.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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