Дюков – о Fan ID: «Правоохранители считают, что нужен еще один барьер»

Президент РФС Александр Дюков объяснил суть введения Fan ID в России.

«Если сравнить ситуацию на стадионах сейчас с тем, что происходило 10, 15 или 20 лет назад, действительно можно сделать вывод, что проблем и правонарушений на трибунах стало куда меньше.

Но это не произошло само по себе. За этим стоит серьeзная работа правоохранительных органов и клубов. Они обеспечивают безопасность на стадионах и несут за неe ответственность.

Правоохранительные органы считают, что необходим ещe один дополнительный барьер. Одна из основных задач тех, кто занимается обеспечением безопасности, не только в том, чтобы наказывать за правонарушения, но в первую очередь в том, чтобы их заблаговременно предотвращать», — сказал Дюков.