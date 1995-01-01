Дюков – о Fan ID: «Правоохранители считают, что нужен еще один барьер»

Президент РФС Александр Дюков объяснил суть введения Fan ID в России.

«Если сравнить ситуацию на стадионах сейчас с тем, что происходило 10, 15 или 20 лет назад, действительно можно сделать вывод, что проблем и правонарушений на трибунах стало куда меньше.

Но это не произошло само по себе. За этим стоит серьeзная работа правоохранительных органов и клубов. Они обеспечивают безопасность на стадионах и несут за неe ответственность.

Правоохранительные органы считают, что необходим ещe один дополнительный барьер. Одна из основных задач тех, кто занимается обеспечением безопасности, не только в том, чтобы наказывать за правонарушения, но в первую очередь в том, чтобы их заблаговременно предотвращать», — сказал Дюков.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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