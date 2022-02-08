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  • Дюков – о Fan ID: «Правоохранители считают, что нужен еще один барьер»

Дюков – о Fan ID: «Правоохранители считают, что нужен еще один барьер»

8 февраля 2022, 21:52
4

Президент РФС Александр Дюков объяснил суть введения Fan ID в России.

«Если сравнить ситуацию на стадионах сейчас с тем, что происходило 10, 15 или 20 лет назад, действительно можно сделать вывод, что проблем и правонарушений на трибунах стало куда меньше.

Но это не произошло само по себе. За этим стоит серьeзная работа правоохранительных органов и клубов. Они обеспечивают безопасность на стадионах и несут за неe ответственность.

Правоохранительные органы считают, что необходим ещe один дополнительный барьер. Одна из основных задач тех, кто занимается обеспечением безопасности, не только в том, чтобы наказывать за правонарушения, но в первую очередь в том, чтобы их заблаговременно предотвращать», — сказал Дюков.

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (4)
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Hektor 84
1644350454
Как задолбал этот писдабол! На стадионах скоро останутся бояре и правоохранители ! Будете вместе массовку создавать. А чтоб стадионы пустыми не казались как в ковидные времена картонных манекенов с фотками насажаете! Пусть с вас долбонавтов весь мир угорает!
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portero
1644350775
Есть богатые, чинуши и полицаи их охраняющие, а на остальных одеть ошейник и отстреливать в случае подозрения, мечта полицаев-надзирателей...
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paracetamol
1644353212
Да закройте вы нахр все стадионы, будем смотреть по компу и ТВ!
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yorgenbarenz
1644398900
До чего дожили....
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