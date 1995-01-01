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    Дюков – о Fan ID: «Правоохранители считают, что нужен еще один барьер»

    Президент РФС Александр Дюков объяснил суть введения Fan ID в России.

    «Если сравнить ситуацию на стадионах сейчас с тем, что происходило 10, 15 или 20 лет назад, действительно можно сделать вывод, что проблем и правонарушений на трибунах стало куда меньше.

    Но это не произошло само по себе. За этим стоит серьeзная работа правоохранительных органов и клубов. Они обеспечивают безопасность на стадионах и несут за неe ответственность.

    Правоохранительные органы считают, что необходим ещe один дополнительный барьер. Одна из основных задач тех, кто занимается обеспечением безопасности, не только в том, чтобы наказывать за правонарушения, но в первую очередь в том, чтобы их заблаговременно предотвращать», — сказал Дюков.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

    Дюков – о Fan ID: «Это не паспорт, а идентификационная карточка»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +58007

      portero 2 минуты назад

      Есть богатые, чинуши и полицаи их охраняющие, а на остальных одеть ошейник и отстреливать в случае подозрения, мечта полицаев-надзирателей...

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      Рейтинг: +14254

      Hektor 84 7 минут назад

      Как задолбал этот писдабол! На стадионах скоро останутся бояре и правоохранители ! Будете вместе массовку создавать. А чтоб стадионы пустыми не казались как в ковидные времена картонных манекенов с фотками насажаете! Пусть с вас долбонавтов весь мир угорает!

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