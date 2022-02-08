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  • Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»

Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»

8 февраля 2022, 17:06
15

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил, почему фанаты клуба оказались единственными в РПЛ, кто не выступил против паспортов болельщика (Fan ID). Дело в желании поддержать команду.

– Если закон принят, его надо исполнять, правильно? Но все это будет только с лета, так что время еще есть, полагаю, последуют какие-то дополнительные разъяснения.

– Болельщики «Ахмата» – единственные, кто не выступил открыто против Fan ID. Почему?

– А они должны поддерживать бойкот? Они тоже не в восторге от того, что надо будет делать Fan ID. Но они поддерживают свою команду. Если принят закон, его должны все исполнять в нашей стране. Конечно, мы общаемся с болельщиками, объясняем, что это не мы придумали, что это – закон. Если они откажутся от поддержки команды, кому от этого будет лучше?

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1644329718
А ну понятно, все команды не поддерживают, а именно чеченские одни поддерживают.
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Юрэс
1644330185
НУУУУУ ЕСТЕСТВЕННО СПОРТ и политика не КОНТАКТИРУЮТ. Я НАТКНУЛСЯ ,,, если ЧЁ
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GoldPlayFIFARus9
1644331111
Просто у этого не до клуба нет фанатов. Одни бородачи в кожанках жующие семки(аналог нашей кузьмы). И когда их "главный диктор" на стадионе начинает кричать в рубку, тогда и они подключаются
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Skull_Boy
1644331589
У вас не фанаты, а животные, которых в зоопарке держать надо и как не "осень", так ваш регион ОЧЕНЬ, даже превосходно лИжИт очко царю
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Теркчанин
1644331678
бойкот не бойкот,ничего не изменится.
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FanatSerj
1644333176
Ну хоть кто то взрослый нашелся.
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Старикан
1644344895
Тьфу, даже читать противно...
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Hektor 84
1644506266
А у клуба на дотациях от государства есть фанаты? Чтоб поддерживать и болеть за команду не обязательно быть мумией и на всё соглашаться.
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