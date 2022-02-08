Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил, почему фанаты клуба оказались единственными в РПЛ, кто не выступил против паспортов болельщика (Fan ID). Дело в желании поддержать команду.

– Если закон принят, его надо исполнять, правильно? Но все это будет только с лета, так что время еще есть, полагаю, последуют какие-то дополнительные разъяснения.

– Болельщики «Ахмата» – единственные, кто не выступил открыто против Fan ID. Почему?

– А они должны поддерживать бойкот? Они тоже не в восторге от того, что надо будет делать Fan ID. Но они поддерживают свою команду. Если принят закон, его должны все исполнять в нашей стране. Конечно, мы общаемся с болельщиками, объясняем, что это не мы придумали, что это – закон. Если они откажутся от поддержки команды, кому от этого будет лучше?

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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