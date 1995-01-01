Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил, почему фанаты клуба оказались единственными в РПЛ, кто не выступил против паспортов болельщика (Fan ID). Дело в желании поддержать команду.

    – Если закон принят, его надо исполнять, правильно? Но все это будет только с лета, так что время еще есть, полагаю, последуют какие-то дополнительные разъяснения.

    – Болельщики «Ахмата» – единственные, кто не выступил открыто против Fan ID. Почему?

    – А они должны поддерживать бойкот? Они тоже не в восторге от того, что надо будет делать Fan ID. Но они поддерживают свою команду. Если принят закон, его должны все исполнять в нашей стране. Конечно, мы общаемся с болельщиками, объясняем, что это не мы придумали, что это – закон. Если они откажутся от поддержки команды, кому от этого будет лучше?

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей

    «Ахмат» ведет переговоры с «Химками» о трансфере Трошечкина (Metaratings)

    Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

    Товарищеский матч. «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью – 3:3. На игре был Карпин

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:06
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +823

      Юрэс 2 минуты назад

      НУУУУУ ЕСТЕСТВЕННО СПОРТ и политика не КОНТАКТИРУЮТ.
      Я НАТКНУЛСЯ ,,, если ЧЁ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6230

      R_a_i_n 10 минут назад

      А ну понятно, все команды не поддерживают, а именно чеченские одни поддерживают.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru