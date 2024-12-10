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    Садулаев высказался об интересе «Зенита»

    Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отреагировал на информацию о переговорах по поводу его перехода в «Зенит».

    – Что скажете по поводу информации об интересе к вам со стороны «Зенита»?

    – Узнал про это из интернета. Я сейчас полностью сосредоточен на игре за свою команду.

    • Ранее «Чемпионат» сообщил, что Садулаев уже ведет перегворы по условиям контракта с «Зенитом», в который может перебраться летом 2025 года.
    • Контракт игрока с грозненским клубом истекает 30 июня.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, Садулаев может заключить новое соглашение с «Ахматом», чтобы его переход не был бесплатным.
    • 24-летний вингер провел в этом сезоне 20 матчей за грозненцев, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Садулаева в 2,5 миллиона евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2024 17:15
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    Комментарии (6)
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    7:1
    1733841603
    "Transfermarkt оценивает стоимость Садулаева в 2,5 миллиона евро." когда-то зенит купил из терека игрока, которого тоже оценивали в 2,5. зенит дал 4 - и ни разу не пожалел.
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    Интерес
    1733846193
    Лучше бы промолчал.
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    Fju-2
    1733850231
    Когда уже трансферное окно закроется, чтобы утятины было поменьше? Ах да оно ещё не открывалось.(
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