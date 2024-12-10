Садулаев высказался об интересе «Зенита»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отреагировал на информацию о переговорах по поводу его перехода в «Зенит».

– Что скажете по поводу информации об интересе к вам со стороны «Зенита»?

– Узнал про это из интернета. Я сейчас полностью сосредоточен на игре за свою команду.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Садулаев уже ведет перегворы по условиям контракта с «Зенитом», в который может перебраться летом 2025 года.

Контракт игрока с грозненским клубом истекает 30 июня.

По данным журналиста Ивана Карпова, Садулаев может заключить новое соглашение с «Ахматом», чтобы его переход не был бесплатным.

24-летний вингер провел в этом сезоне 20 матчей за грозненцев, забил 3 гола, отдал 2 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Садулаева в 2,5 миллиона евро.

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