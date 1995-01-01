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    Экс-жена Мамаева подала на футболиста иск на 269 миллионов рублей

    Бывшая жена полузащитника «Химок» Павла Мамаева Алана подала в отношении игрока судебный иск. Она хочет заполучить сумму, которую считает совместно нажитым имуществом.

    «Мамаева подала иск к своему бывшему мужу на 269 000 000 рублей и улетела отдыхать на Мальдивы. Иск был подан еще 18 января, а на вчера была назначена первая беседа. По мнению адвоката Мамаевой, именно в такую сумму Алана оценивает свою часть «совместно нажитого имущества».

    Помимо прочего в этой сумме посчитана «ее часть» совместно нажитых квартир и автомобилей. При этом большая часть имущества официально была оформлена на отца Павла, поэтому выиграть суд Алане будет не так просто.

    Сама же девушка после подачи заявления улетела в теплые края со своим бывшим бывшим», – сообщил источник.

    • Мамаев развелся с Аланой весной 2021 года.
    • У пары есть общая дочь.
    • Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3190

      CSKA57 2 минуты назад

      Все до копейки "вместенажитое" посчитала!

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      Рейтинг: +48698

      MaxRnD > CSKA57 17 секунд назад

      Да ну что вы, малую толику - "на домики для бездомных поросят"

      0
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      Рейтинг: +14230

      Hektor 84 7 минут назад

      Вот админы сделали для нас опцию "пожаловаться" на комментарий. Так вот я предлагаю для нас же посетителей сайта сделать такую же опцию на не понравившуюся новость.

      0
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      Рейтинг: +10724

      playsh 27 минут назад

      Баба дура,это ясно.А вот то,что такая футбольная посредственность,как Мамаев и иже с ним такие же футболёры получают такие гонорары за наш с вами счёт,обидно.
      Ни титулов,ни званий,а вот деньги лихие есть.Никогда у нас сильного футбола не будет - стимула нет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4869

      AtticusFinch 28 минут назад

      Совместно нажитым?)))Человек ни дня не работал в жизни .... Любому футболисту нужно до брака брачный договор составлять...Иначе за их счет будут после развода до конца жизни 4 раза в год на Мальдивы летать))

      3
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      Рейтинг: +823

      Юрэс 32 минуты назад

      Очередной раз ----,, СХУ .......ЛИ У ФУТБАЛЁРОФФ ТАКИЕ ЗАРПЛАТЫ!?!?¿°¿?¿°¿
      АХ........ТЬ . Других слов нет......... ПУУУУУУУУУУ

      2
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      Рейтинг: +48698

      MaxRnD 52 минуты назад

      Святая женщина ! И ведь конечно не о себе беспокоится, а исключительно о детях.

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      Рейтинг: +15880

      Garrincha58 58 минут назад

      да пофиг ....

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      Рейтинг: +1449

      sir_Alex 1 час назад

      Е****ник у неё не треснет?

      2
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      Рейтинг: +6605

      nik55 1 час назад

      интересно как она зарабатывала и каким местом ?

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      Рейтинг: +23231

      bset 1 час назад

      Думаю, если бы мужчина работал на обычной работе, а его жена зарабатывала миллионы, ему бы стыдно было подавать иск о разделении имущества пополам, хоть он имел бы на это полное право.

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