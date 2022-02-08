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  • Экс-жена Мамаева подала на футболиста иск на 269 миллионов рублей

Экс-жена Мамаева подала на футболиста иск на 269 миллионов рублей

8 февраля 2022, 13:12
20

Бывшая жена полузащитника «Химок» Павла Мамаева Алана подала в отношении игрока судебный иск. Она хочет заполучить сумму, которую считает совместно нажитым имуществом.

«Мамаева подала иск к своему бывшему мужу на 269 000 000 рублей и улетела отдыхать на Мальдивы. Иск был подан еще 18 января, а на вчера была назначена первая беседа. По мнению адвоката Мамаевой, именно в такую сумму Алана оценивает свою часть «совместно нажитого имущества».

Помимо прочего в этой сумме посчитана «ее часть» совместно нажитых квартир и автомобилей. При этом большая часть имущества официально была оформлена на отца Павла, поэтому выиграть суд Алане будет не так просто.

Сама же девушка после подачи заявления улетела в теплые края со своим бывшим бывшим», – сообщил источник.

  • Мамаев развелся с Аланой весной 2021 года.
  • У пары есть общая дочь.
  • Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Химки Мамаев Павел
Комментарии (20)
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neveldomha
1644316484
Жена футболиста - это очень доходная профессия. Любой министр позавидует.
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O-kolesov
1644316776
" Чтобы сесть на шею, нужно раздвинуть ноги" Ф.Г.Раневская.
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nik55
1644318446
интересно как она зарабатывала и каким местом ?
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sir_Alex
1644319064
Е****ник у неё не треснет?
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MaxRnD
1644319613
Святая женщина ! И ведь конечно не о себе беспокоится, а исключительно о детях.
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ArReal
1644321018
Совместно нажитым?)))Человек ни дня не работал в жизни .... Любому футболисту нужно до брака брачный договор составлять...Иначе за их счет будут после развода до конца жизни 4 раза в год на Мальдивы летать))
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Plyash
1644321082
Баба дура,это ясно.А вот то,что такая футбольная посредственность,как Мамаев и иже с ним такие же футболёры получают такие гонорары за наш с вами счёт,обидно. Ни титулов,ни званий,а вот деньги лихие есть.Никогда у нас сильного футбола не будет - стимула нет.
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Hektor 84
1644322311
Вот админы сделали для нас опцию "пожаловаться" на комментарий. Так вот я предлагаю для нас же посетителей сайта сделать такую же опцию на не понравившуюся новость.
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CSKA57
1644322596
Все до копейки "вместенажитое" посчитала!
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JTherry
1644324292
"все, что нажито честным трудом... взять - и поделить"... какой пассаж неожиданный - "святая" женщина..!)
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