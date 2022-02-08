Экс-жена Мамаева подала на футболиста иск на 269 миллионов рублей

Бывшая жена полузащитника «Химок» Павла Мамаева Алана подала в отношении игрока судебный иск. Она хочет заполучить сумму, которую считает совместно нажитым имуществом.

«Мамаева подала иск к своему бывшему мужу на 269 000 000 рублей и улетела отдыхать на Мальдивы. Иск был подан еще 18 января, а на вчера была назначена первая беседа. По мнению адвоката Мамаевой, именно в такую сумму Алана оценивает свою часть «совместно нажитого имущества».

Помимо прочего в этой сумме посчитана «ее часть» совместно нажитых квартир и автомобилей. При этом большая часть имущества официально была оформлена на отца Павла, поэтому выиграть суд Алане будет не так просто.

Сама же девушка после подачи заявления улетела в теплые края со своим бывшим бывшим», – сообщил источник.

Мамаев развелся с Аланой весной 2021 года.

У пары есть общая дочь.

Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей