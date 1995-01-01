Экс-жена Мамаева подала на футболиста иск на 269 миллионов рублей

Все до копейки "вместенажитое" посчитала!
Бывшая жена полузащитника «Химок» Павла Мамаева Алана подала в отношении игрока судебный иск. Она хочет заполучить сумму, которую считает совместно нажитым имуществом.
«Мамаева подала иск к своему бывшему мужу на 269 000 000 рублей и улетела отдыхать на Мальдивы. Иск был подан еще 18 января, а на вчера была назначена первая беседа. По мнению адвоката Мамаевой, именно в такую сумму Алана оценивает свою часть «совместно нажитого имущества».
Помимо прочего в этой сумме посчитана «ее часть» совместно нажитых квартир и автомобилей. При этом большая часть имущества официально была оформлена на отца Павла, поэтому выиграть суд Алане будет не так просто.
Сама же девушка после подачи заявления улетела в теплые края со своим бывшим бывшим», – сообщил источник.
- Мамаев развелся с Аланой весной 2021 года.
- У пары есть общая дочь.
- Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
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