Лисакович: «В меня никто не верил: «Каким ты, нафиг, будешь футболистом? Дурак, что ли?»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович рассказал о своем детстве и юности.

«Когда спрашивают про мать и отца, всегда отвечаю, что наши родители – это бабушка и дедушка. Это они нас с братьями воспитывали с малых лет, поднимали, поддерживали. С отцом мы не общаемся. До сих пор не понимаю, как мать и отец могли бросить троих детей.

Мы переехали в Узду к бабушке и дедушке совсем маленькими, там лет с четырех я влюбился в футбол и даже спал с мячом. Уже тогда бабушке и дедушке стало понятно, что я мечтаю стать футболистом. Моя любовь к игре – это гены. Все идет от крови. Дедушка очень любил футбол, был помешан. Он всегда ходил на матчи, постоянно поддерживал меня.

Ещe в Узде был тренер – Омар Михайлович. Я у него занимался, очень хорошо его знаю. Он там работал в санаторной школе и научил меня правильному отношению к футболу, тренировкам и распорядку.

Все остальные надо мной смеялись, особенно в школе. Никто не верил в меня: «Какой футбол? Каким ты, нафиг, будешь футболистом? Дурак, что ли?» И это больная тема. Видел, как в школе зачастую говорили детям: «У тебя не получится, ты не можешь, ты тупой!» Как такое вообще можно говорить в школе?

Помню, что мне многие твердили: «Бездарный, закончишь как родители». А я отвечал: «Посмотрим!» Все уверяли, что ничего из меня не выйдет. Хотя я действительно был трудным ребенком.

Но некоторым учителям благодарен за поддержку: директору школы Елене Александровне, учительнице по русскому языку Рите Евгеньевне и классной руководительнице Людмиле Леонидовне. В какой-то степени все они повлияли на мою судьбу.

Когда приезжаю домой, каждый день вижу людей, которые в меня не верили. Сейчас они подходят: «О, привет, Виталик! Как дела у тебя? Какой молодец!» Мнение поменялось быстро. Но я стараюсь не вести с ними диалог», – сказал Лисакович.

Лисакович перешел из «Локомотива» в «Рубин» в январе.

В составе «Локо» Лисакович провел 53 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

Форвард заключил с «Рубином» контракт до 2025 года.

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