Лисакович: «Родители говорили, что нужно поступить в универ. А я поставил все на спорт»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович рассказал о своей юности.

«Я носился с мячом даже дома. Бабушка ушла – я играю. Вместо поля – кровать, потолок, подоконник. Бабуля придет: «Почему ваза разбита?» Я отвечал, что она сама упала.

Учиться не хотелось – я поставил все на спорт. Родители говорили: «Виталя, пойми, тебе надо учиться, это нужно. В универ надо поступать, образование нужно». Я отвечал: «Нет, пожалуйста, вы же меня знаете». И они меня не могли переубедить, потому что я упертый. Если решил, значит, так и будет. И родители меня поддерживали: футбол – значит, футбол.

Бывало, прогуливал школу, как и многие дети. Дедушка говорил: «Да я все знаю, смысл с тобой спорить? Ты сделаешь по-своему». Думаю, это помогло мне в жизни, что я всегда стоял на своем. Меня не переубедить, если я решил что-то.

Ну а бабушка всегда воспитывала только через футбол. Меня можно было наказать только запретом тренироваться. Если я накосячил, она говорила: «Не пойдешь на тренировку». А если я не шел на тренировку, мой мир останавливался. Шел в комнату, садился и не знал, что мне делать.

Потом подходил к ней снова: «Мне надо на тренировку». Она отказывала: «Ты наказан». Хорошо, через десять минут я снова подходил: «Бабуль, ну пожалуйста!» Она опять в отказ. На третий раз я уже говорил: «Я сбегу из дома, если ты меня не отпустишь». И только тогда она отпускала», – сказал Лисакович.