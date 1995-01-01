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    Лисакович: «Родители говорили, что нужно поступить в универ. А я поставил все на спорт»

    Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович рассказал о своей юности.

    «Я носился с мячом даже дома. Бабушка ушла – я играю. Вместо поля – кровать, потолок, подоконник. Бабуля придет: «Почему ваза разбита?» Я отвечал, что она сама упала.

    Учиться не хотелось – я поставил все на спорт. Родители говорили: «Виталя, пойми, тебе надо учиться, это нужно. В универ надо поступать, образование нужно». Я отвечал: «Нет, пожалуйста, вы же меня знаете». И они меня не могли переубедить, потому что я упертый. Если решил, значит, так и будет. И родители меня поддерживали: футбол – значит, футбол.

    Бывало, прогуливал школу, как и многие дети. Дедушка говорил: «Да я все знаю, смысл с тобой спорить? Ты сделаешь по-своему». Думаю, это помогло мне в жизни, что я всегда стоял на своем. Меня не переубедить, если я решил что-то.

    Ну а бабушка всегда воспитывала только через футбол. Меня можно было наказать только запретом тренироваться. Если я накосячил, она говорила: «Не пойдешь на тренировку». А если я не шел на тренировку, мой мир останавливался. Шел в комнату, садился и не знал, что мне делать.

    Потом подходил к ней снова: «Мне надо на тренировку». Она отказывала: «Ты наказан». Хорошо, через десять минут я снова подходил: «Бабуль, ну пожалуйста!» Она опять в отказ. На третий раз я уже говорил: «Я сбегу из дома, если ты меня не отпустишь». И только тогда она отпускала», – сказал Лисакович.

    • Лисакович перешел из «Локомотива» в «Рубин» в январе.
    • В составе «Локо» Лисакович провел 53 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
    • Форвард заключил с «Рубином» контракт до 2025 года.

    Лисакович: «В меня никто не верил: «Каким ты, нафиг, будешь футболистом? Дурак, что ли?»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5426

      Давид59 2 часа назад

      Ну одно другому вообще -то не мешает.

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