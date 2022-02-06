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  • «Базель» в дебютном матче Чалова упустил победу над «Сьоном»

«Базель» в дебютном матче Чалова упустил победу над «Сьоном»

6 февраля 2022, 18:11
11

В матче 20-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» сыграл вничью со «Сьоном» (3:3). Матч стал дебютным для нападающего Федора Чалова, недавно арендованного клубом из Базеля.

Чалов вышел на поле в стартовом составе, однако результативными действиями не отметился. На 44-й минуте россиянин получил желтую карточку. На 89-й минуте Федора заменили.

Швейцария. Суперлига. 20-й тур

Базель — Сьон — 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 — Итаитинга, 11; 1:1 — Штокер, 23; 2:1 — Ндой, 35; 2:2 — Гргич, 56; 3:2— Миллар, 69; 3:3 — Гргич, 83.

  • «Базель» арендовал Чалова у ЦСКА до конца сезона.
  • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).
  • «Базель» идет в Суперлиге 2-м.

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Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Базель ЦСКА Сьон Чалов Федор
Комментарии (11)
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Cromathaar
1644160587
Швейцарский чемпионат веселый. Как играть с Федей команда еще не поняла, большую часть времени его игнорировали, видимо воспринимая как столба. От самого же Феди мяч больше отскакивал, что безусловно недостойно самого дорогого игрока чемпионата. Во втором тайме Чалов несколько раздуплился, попал в штангу и запорол почти стопроцентный голевой момент, не отдав вовремя голевой пас партнеру. Правда, сам Федя этот момент и создал, выцарапав мяч у последнего защитника. Бог дал, бог взял.
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Demgel
1644161173
Еще не время)
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OOOVVV.
1644161210
Ничего страшного, первый блин комом, характер проявил и ладно. Удачи Фёдору.
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3meeeD
1644162738
Бл..ь как вы ещё не поняли.Феде амплуа менять надо.нап из него такой же как и из Берёзы.
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portero
1644163571
Продолжил ....
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gor77
1644163928
Пока так! Главный тренер «Базеля» Патрик Рамен поделился мнением о Фёдоре Чалове: «Чалов — очень подвижный футболист, который быстро уходит вглубь и хорош в качестве «столба» в атаке. Мы общаемся с Фёдором на английском. Чалов — жизнерадостный человек, очень открытый, его хорошо приняли партнёры по команде. Он в хорошей физической форме и может играть». И для тех, кто...))) - А когда вы приходите на новое место работы у вас тоже всё сразу получается или необходимо время для адаптации?)))))))))
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житель СПб
1644164952
Ну что же... остается ждать. Но если и во 2 матче будет так - это будет печально.
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vmonomah17
1644165923
Мне понравилось, как Чалов сыграл: боролся, открывался. Было пару голевых моментов, но не повезло. Пока отсутствует взаимопонимание с партнерами. И да, матч я не смотрел)))
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NewLife
1644166530
Базель - немецко язычный город, Сьон - франко язычный, а тренер и Чалов говорят по английски. Европейский интернационализм))
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BRO_football
1644184747
Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии И почему это так смешно?
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