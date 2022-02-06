«Базель» в дебютном матче Чалова упустил победу над «Сьоном»

В матче 20-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» сыграл вничью со «Сьоном» (3:3). Матч стал дебютным для нападающего Федора Чалова, недавно арендованного клубом из Базеля.

Чалов вышел на поле в стартовом составе, однако результативными действиями не отметился. На 44-й минуте россиянин получил желтую карточку. На 89-й минуте Федора заменили.

Швейцария. Суперлига. 20-й тур

Базель — Сьон — 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 — Итаитинга, 11; 1:1 — Штокер, 23; 2:1 — Ндой, 35; 2:2 — Гргич, 56; 3:2— Миллар, 69; 3:3 — Гргич, 83.