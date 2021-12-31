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    «Базель» в дебютном матче Чалова упустил победу над «Сьоном»

    В матче 20-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» сыграл вничью со «Сьоном» (3:3). Матч стал дебютным для нападающего Федора Чалова, недавно арендованного клубом из Базеля.

    Чалов вышел на поле в стартовом составе, однако результативными действиями не отметился. На 44-й минуте россиянин получил желтую карточку. На 89-й минуте Федора заменили.

    Швейцария. Суперлига. 20-й тур

    Базель — Сьон — 3:3 (2:1)

    Голы: 0:1 — Итаитинга, 11; 1:1 — Штокер, 23; 2:1 — Ндой, 35; 2:2 — Гргич, 56; 3:2— Миллар, 69; 3:3 — Гргич, 83.

    • «Базель» арендовал Чалова у ЦСКА до конца сезона.
    • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).
    • «Базель» идет в Суперлиге 2-м.

    Чалов – в основе «Базеля» на матч со «Сьоном». Это его дебют в Европе

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13633

      житель СПб 7 минут назад

      Ну что же... остается ждать. Но если и во 2 матче будет так - это будет печально.

      0
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      Рейтинг: +1624

      gor77 25 минут назад

      Пока так!
      Главный тренер «Базеля» Патрик Рамен поделился мнением о Фёдоре Чалове:
      «Чалов — очень подвижный футболист, который быстро уходит вглубь и хорош в качестве «столба» в атаке. Мы общаемся с Фёдором на английском. Чалов — жизнерадостный человек, очень открытый, его хорошо приняли партнёры по команде. Он в хорошей физической форме и может играть».
      И для тех, кто...)))
      - А когда вы приходите на новое место работы у вас тоже всё сразу получается или необходимо время для адаптации?)))))))))

      1
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      Рейтинг: +14139

      Hektor 84 28 минут назад

      Ну вот кляча и показала на что способна

      0
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      Рейтинг: +57826

      portero 30 минут назад

      Продолжил ....

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      Рейтинг: +327

      3meeeD 44 минуты назад

      Бл..ь как вы ещё не поняли.Феде амплуа менять надо.нап из него такой же как и из Берёзы.

      1
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      Рейтинг: +444

      Дубина 53 минуты назад

      ту ру ру! нормально все федя))))

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      Рейтинг: +4446

      FENIX-SL 1 час назад

      вы будете каждую неделю это писать видимо: Чалов вышел на поле в стартовом составе, однако результативными действиями не отметился.

      0
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      Рейтинг: +859

      OOOVVV. 1 час назад

      Ничего страшного, первый блин комом, характер проявил и ладно.
      Удачи Фёдору.

      2
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      Рейтинг: +275

      Demgel 1 час назад

      Еще не время)

      2
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      Рейтинг: +842

      Cromathaar 1 час назад

      Швейцарский чемпионат веселый. Как играть с Федей команда еще не поняла, большую часть времени его игнорировали, видимо воспринимая как столба. От самого же Феди мяч больше отскакивал, что безусловно недостойно самого дорогого игрока чемпионата. Во втором тайме Чалов несколько раздуплился, попал в штангу и запорол почти стопроцентный голевой момент, не отдав вовремя голевой пас партнеру. Правда, сам Федя этот момент и создал, выцарапав мяч у последнего защитника. Бог дал, бог взял.

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