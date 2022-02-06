Кубок Африки. Камерун отыгрался с 0:3 и победил в серии пенальти Буркина-Фасо в матче за 3-е место

Камерун в матче за третье место домашнего Кубка Африки победил Буркина-Фасо. Камерунцы оказались точнее в серии пенальти.

По ходу встречи Камерун уступал 0:3, но на 87-й минуте сравнял счет. Дубль у лучшего бомбардира турнира Венсана Абубакара.

У Буркина-Фасо на 90+4 минуте вышел на замену форвард «Ахмата» Мохамед Конате. У Камеруна в запасе остался нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи.

Кубок Африки. Матч за 3-е место

Буркина-Фасо – Камерун – 3:3 (2:0; 1:3; 3:5 по пенальти)

Голы: 1:0 – Яго, 24; 2:0 – Онана, 43 (в свои ворота); 3:0 – Уаттара, 49; 3:1 – Баокен, 71; 3:2 – Абубакар, 85; 3:3 – Абубакар, 87.

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