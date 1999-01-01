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    Глушаков: «38-летний Жирков выполняет ту же работу, что и более молодые ребята»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о работе команды на сборах. В ней участвует и новичок Юрий Жирков, которому 38 лет.

    «Ничего, нормальное самочувствие. Уставшие, как и должно быть на сборах. Два дня были под нагрузками, сейчас сыграли – всe в рабочем режиме.

    Опытные новички потихоньку набирают форму, как и все ребята. Сборы для всех одинаковые. Просто новая команда, а организм у всех привыкший.

    Состояние Жиркова? Ничем не удивлeн. Он в хорошем состоянии и выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята, играет. Профессионал, одним словом.

    Самое главное, чтобы тренировочный процесс был хороший и без травм. Видно, что настрой у ребят запредельный. Есть конкуренция и есть желание остаться в Премьер-лиге. Делаем одно дело, и самое главное – остаться», – сказал Глушаков.

    • Жирков перешел в «Химки» в январе как свободный агент.
    • Химчане идут в РПЛ последними.
    • Сбор проходит в Турции.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      вальтер79 23 минуты назад

      юрок профи может и до полтинника отбегать мастер одним словом

      0
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      Рейтинг: +1010

      Борисыч1 35 минут назад

      Вот и посмотрим, как Жирков будет бегать за Макаром и Тюкой.

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