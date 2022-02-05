Глушаков: «38-летний Жирков выполняет ту же работу, что и более молодые ребята»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о работе команды на сборах. В ней участвует и новичок Юрий Жирков, которому 38 лет.

«Ничего, нормальное самочувствие. Уставшие, как и должно быть на сборах. Два дня были под нагрузками, сейчас сыграли – всe в рабочем режиме.

Опытные новички потихоньку набирают форму, как и все ребята. Сборы для всех одинаковые. Просто новая команда, а организм у всех привыкший.

Состояние Жиркова? Ничем не удивлeн. Он в хорошем состоянии и выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята, играет. Профессионал, одним словом.

Самое главное, чтобы тренировочный процесс был хороший и без травм. Видно, что настрой у ребят запредельный. Есть конкуренция и есть желание остаться в Премьер-лиге. Делаем одно дело, и самое главное – остаться», – сказал Глушаков.