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  • Глушаков: «38-летний Жирков выполняет ту же работу, что и более молодые ребята»

Глушаков: «38-летний Жирков выполняет ту же работу, что и более молодые ребята»

5 февраля 2022, 17:44
3

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о работе команды на сборах. В ней участвует и новичок Юрий Жирков, которому 38 лет.

«Ничего, нормальное самочувствие. Уставшие, как и должно быть на сборах. Два дня были под нагрузками, сейчас сыграли – всe в рабочем режиме.

Опытные новички потихоньку набирают форму, как и все ребята. Сборы для всех одинаковые. Просто новая команда, а организм у всех привыкший.

Состояние Жиркова? Ничем не удивлeн. Он в хорошем состоянии и выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята, играет. Профессионал, одним словом.

Самое главное, чтобы тренировочный процесс был хороший и без травм. Видно, что настрой у ребят запредельный. Есть конкуренция и есть желание остаться в Премьер-лиге. Делаем одно дело, и самое главное – остаться», – сказал Глушаков.

  • Жирков перешел в «Химки» в январе как свободный агент.
  • Химчане идут в РПЛ последними.
  • Сбор проходит в Турции.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Жирков Юрий Глушаков Денис
Комментарии (3)
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Борисыч1
1644075960
Вот и посмотрим, как Жирков будет бегать за Макаром и Тюкой.
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вальтер79
1644076657
юрок профи может и до полтинника отбегать мастер одним словом
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