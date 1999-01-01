Глушаков: «38-летний Жирков выполняет ту же работу, что и более молодые ребята»

юрок профи может и до полтинника отбегать мастер одним словом
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о работе команды на сборах. В ней участвует и новичок Юрий Жирков, которому 38 лет.
«Ничего, нормальное самочувствие. Уставшие, как и должно быть на сборах. Два дня были под нагрузками, сейчас сыграли – всe в рабочем режиме.
Опытные новички потихоньку набирают форму, как и все ребята. Сборы для всех одинаковые. Просто новая команда, а организм у всех привыкший.
Состояние Жиркова? Ничем не удивлeн. Он в хорошем состоянии и выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята, играет. Профессионал, одним словом.
Самое главное, чтобы тренировочный процесс был хороший и без травм. Видно, что настрой у ребят запредельный. Есть конкуренция и есть желание остаться в Премьер-лиге. Делаем одно дело, и самое главное – остаться», – сказал Глушаков.
- Жирков перешел в «Химки» в январе как свободный агент.
- Химчане идут в РПЛ последними.
- Сбор проходит в Турции.
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